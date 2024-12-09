除夕倒數煙花｜旅發局除夕煙花匯演呈「繁花盛放」特效　演出長達12分鐘【附8大最佳觀賞位】

▲ 除夕夜舉辦跨年倒數煙花匯演，全程長達12分鐘。

【除夕煙花 / 除夕倒數 / 煙花匯演】為迎接2025年，旅發局今日（9日）宣布，將在除夕夜（31日）舉辦跨年倒數煙花匯演，全程長達12分鐘，更會將5層煙花同時在不同高度爆破，呈現如同鮮花綻放的多層次煙花群。

旅發局跨年倒數煙花匯演，為全港最大型的跨年倒數盛事，5艘躉船及16艘浮船，將組成前後排列的陣型，多層次及角度放煙花。又會結合3座港島地標建築的樓頂煙火，營造高低有序、充滿動感的構圖。

煙花由擔任北京奧運開幕、閉幕式煙火項目主管的劉琳親自參與設計，以「幸福樂章」為主題，全程長達12分鐘。其中，「幸福樂章」演繹茁壯成長的茂密大樹、變幻莫測而具生命力的瀑布、璀璨耀眼的祥雲，傳遞對美好生活的祝願。 「七彩祥雲」則揉合七色彩煙及銀閃煙花，帶來獨特的夜間觀賞體驗。

另一亮點「繁花盛放」，採用經特別調配的顏色，如天藍、粉紅、檸檬黃及橙色等，將5層煙花同時在不同高度爆破，呈現如同鮮花綻放的多層次煙花群，象徵美好完滿家園。

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除夕倒數煙花｜港島3地標發放「許願流星」煙火

此外，3座港島地標建築的樓頂將於除夕晚11時起，每15分鐘發放共4次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，歡迎市民和旅客許下新年願望。會展外牆則設巨型倒數時鐘，讓大家一同倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至頂峰。

旅發局指，煙花橫跨1,300米，港島由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰欣賞，並透露8個建議最佳觀賞位置分別為：中環海濱、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園、東岸公園主題區、西九文化區、香港文化中心露天廣場、星光大道，及尖沙咀海濱花園。其中，九龍4地點料更佳，因可看到港島3幢建築的頂樓煙火。

匯演同時將透過本地免費電視台﹑旅發局網站及社交平台全程直播；旅發局亦會同步通過衛星向全球轉播匯演，與海外群眾一同慶祝新年，展示香港的獨特魅力。

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