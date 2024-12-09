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鄧卓殷結婚︱鄧卓殷郭子豪結婚率先騷婚照　學霸港姐Amber轉當KOL　

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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鄧卓殷與郭子豪尸騷婚照。

【鄧卓殷 / 香港小姐 / 郭子豪】現年29歲香港小姐亞軍鄧卓殷（Amber）與男友郭子豪（Arnold）在今年情人節宣布結婚，將在明年4月舉行婚禮。在日前，待嫁Amber率先公開一輯在洞穴內拍的婚紗相，盤起頭髮的Amber以一襲長袖白色喱士婚紗示人，盡展仙氣。

在2018年參選《香港小姐競選》並獲亞軍及最上鏡小姐兩項殊榮的鄧卓殷，在香港中學文憑試中考獲4科「5**」，繼而修讀香港大學建築學院轄下學士課程。

2017年畢業後，她曾任職建築見習生（Architectural trainee），並以「垂直庭院」作主題參加《2017年度亞洲建設大獎評選》（A&D Trophy Awards），最終於學生界別建築組贏取優異獎。

香港小姐丨鄧卓殷獲郭子豪求婚將做人妻　Amber人美心善曾到第三世界國家做義工

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鄧卓殷結婚︱修建築碩士課程

鄧卓殷十分好學，入行後邊當演員邊進修，在2021年完成建築碩士課程，她曾接受TOPick訪問稱：「同時兼顧事業及學業，Amber坦言：「有時真的很眼瞓，但潛能和極限都可以逼出來，也沒有不可能的事。」

她又謂：「當我訂立了目標就會盡全力做好，加上娛樂圈只是世界一小部份，不可能讓自己視野變得狹窄與外界脫軌，要不斷進修增值自己。」

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鄧卓殷結婚︱當普拉提導師

鄧卓殷在2022年於劇集《十八年後的終極告白2.0》內，演14歲學生零違和感獲觀眾好評，可是卻一直未被TVB重用，不過她沒有「等運到」。早在2021年轉型做普拉提導師，更曾於個人社交平台出post分享靠運動改善脊椎側彎問題。

她曾於IG分享數張照片，身穿運動服騷21吋纖腰外，更透露自己擁有超過十年跳舞經驗，加上有脊柱側彎問題，而她又喜歡有美感兼可段練肌力的運動，所以5年前開始接觸普拉提（Pilates）。

另外，近年她積極經營自己社交平台當KOL，現時她的IG有15.7萬位粉絲，成績不俗。

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