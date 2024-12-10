凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 　狀態回春被激讚似大學生

【視帝/王浩信/賣旗】曾奪兩屆視帝、現年41歲的王浩信自去年離開TVB後，便積極於內地發展事業。不過，日前有網民竟於銅鑼灣將他「野生捕獲」，令他真實狀態曝光之餘，他相片中一項善舉更令網民激讚。

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有網民於小紅書分享了偶遇王浩信做義工賣旗的照片，當時身穿白色外套加白色運動帽，手拿紅色旗袋的王浩信表現十分親民，儘管臉上沒有任何妝容，呈素顏狀態，仍然笑著與網民合照。事後女網民更留言大讚他本人皮膚好之餘更非常有禮貌:

全素顏，肌膚超好超帥！近距離看到沒忍住誇他:你真係好靚仔啊.....很有禮貌地跟我說謝謝，超級隨和

照片曝光後，不少網民大讚王浩信「人帥心善」，更指41歲的他樣貌遠較他實際年齡年輕: 「好靚仔，好似大學生」、「素顏真的很好看」、「太靚仔！」。有網民亦估計王浩信之所以做公益活動，可能是專程陪愛女。

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一度暴瘦引關注

事實上，王浩信的保養心得相信與他平日熱愛運動有關，他亦不時會於社交帳號上載自己的運動自拍照。不過，積極操肌的他於今年9月卻離奇暴瘦，引起外界對他的健康出現關注。事源內地有女網紅邀請王浩信一起拍片，惟片中的他身型卻明顯消瘦，而且面容憔悴，當時更引來不少網民留言叫他保重身體。

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結婚13年屢傳婚變

王浩信與陳自瑤於2011年結婚，有指當年二人雙喜臨門，陳自瑤於2012年誕下女兒王靖喬。儘管結婚初期夫婦二人不時放閃，不過王浩信依然緋聞不斷，當中跟蔡思貝被指合作《踩過畀》而撻著，自此夫婦2人互動集便愈來愈少，更不時傳出婚變！

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