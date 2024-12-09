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結業潮｜MOS Burger荃新天地分店結業　3個月內連執3間網民分析執笠原因

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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MOS Burger 3個月內連執3間，荃新天地分店開業14年結業，網民分析執笠原因。（Facebook群組「荃灣人」圖片）

本港餐廳結業潮不斷，日前有網民發現，日本人氣連鎖快餐店MOS Burger（摩斯漢堡）荃灣荃新天地分店宣布結業，這是繼9月尖沙咀店及灣仔店後，短短3個月內，第3間分店結業，消息一出，不少網民都表示大感可惜。

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結業潮｜MOS Burger荃新天地分店結業

今年9月，MOS Burger的尖沙咀K11 Art Mall分店及灣仔英皇集團中心分店相繼結業。近日有網民於Facebook群組「荃灣人」發文，表示留意到荃新天地的MOS Burger分店門外貼上結業告示，指該店營業至2024年12月8日，歡迎食客到附近的荃灣如心廣場或葵涌活@KCC分店惠顧，並感謝食客一直以來的支持。

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結業潮｜MOS Burger攻港18年 

MOS Burger創立於1972年，以日本傳統飯糰與西式漢堡結合而成的「米漢堡」聞名，目前在全球擁有超過1,700間分店，2006年由日本擴展業務到香港，至今接近20年，在香港擁46間分店，遍佈港九新界。當年，在觀塘apm廣場開設香港第一間分店，開業半年仍然有排隊人龍。MOS BURGER荃新天地分店則於2008年開業，屹立荃灣足足14年，可惜亦敵不過結業潮。

MOS Burger不時都會推出各種優惠吸引食客，如長者日、一日限定、中秋節、父親節、母親節等節日優惠，而且有多款限定新漢堡，如月見照燒牛肉漢堡、山盛漢堡、菜摘燒肉堡等，吸引不少食客粉絲。惟跟同類型快餐店相比，網民認為MOS Burger價錢較高，加上食物質素不穩定，令食客卻步而選擇其他快餐店。

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結業潮｜網民感可惜：早知啲結業就去食多次

MOS Burger荃新天地分店結業的消息一出，隨即引起網民熱議，不少區內街坊都表示可惜，「其實佢啲包唔錯，幾好食」、「而家先知佢要結業，同家人喺依間分店有好多回憶，如果早啲知佢今日結業，一定會去食多次！」。不過，亦有網民對於結業不感意外，「都估到執，兩間分店咁近，而家好多食店都係一區得一間」。

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