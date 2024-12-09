文創產業｜議員倡提供稅務優惠吸引商界投資　羅淑佩：本地稅務優惠已很低

▲ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（朱永倫攝）

政府在上月公布《文藝創意產業發展藍圖》，目標令香港成為「中外文化藝術交流中心」。新任文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，要研究香港是否能提供稅交優惠，以吸引商界參與文藝創意產業發展。

立法會民政及文化體育事務委員會今日舉行會議，亦是羅淑佩出任文體旅局局長後，首次出席該委員會。羅淑佩提到，她對新的工作細節仍有待了解，今日回答議員的提問會以大方向為主，日後願意跟議員再作更多交流。

選委界議員吳傑莊提到十分認同需要商界參與相關發展，因為能令文藝創意產業百花齊放。羅淑佩回應稱，知道很多其他城市有提供稅收優惠，但香港本來稅收已十分低，「我們有幾大空間，加上現時政府的財政情況，有幾大空間提供一個吸引的稅收優惠呢，去再作研究。」

羅淑佩料文創產業價值年增4.2%

選委界議員梁毓偉關注，文創產業在10年後佔本港GDP的比例，羅淑佩相信文創產業價值的增長，會比香港整體GDP的增長高，預計每年會有約4.2%的增長。

A4聯盟議員林素蔚則問到，當局能否在西洋菜街或碼頭讓市民做街頭藝術，以培育更多喜歡音樂的年青人。選委界議員陳仲尼亦希望政府培養更多本地專業人才去扶持電影產業。

羅淑佩回應稱，曾在其他不同崗位去處理西洋菜街的街頭表演的問題，她認為在推動產業發展時，亦要顧及居民的感受。

議員關注西九財政狀況

另外，經民聯議員劉業強問到西九的財政狀況，他提到西九作為文藝創意產業的領頭羊，市民對此抱有很大期望，但西九財政狀況令人擔憂。

文體旅局常任秘書長沈鳳君指，西九銳意在支出方面做一個大的控制，相信在將來西九有足夠能力，及有具體措施去令財政狀況有大的改善。

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