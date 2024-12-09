升中面試︱英華女學校中一入學簡介會3場逾2千人座無虛席　校長貼士：最愛收呢類學生

▲ 英華女學校舉行3場中一入學簡介會，逾二千家長學生到場，座無虛席。

【英華女學校/升中面試/名校】位於中西區的傳統名校英華女學校，上周六(7日)舉行3場中一入學簡介會，共吸引逾2千人進場，TOPick記者現場所見，當中不乏操流利普通話的家長及學生，相信是高才通為入讀鋪路。校長關翰章及3位副校長介紹英華女學校教育理念、學術成就、課外活動、選科等資訊，關校長更在會上親述面試貼士！

升中面試︱英華女學校成績表沒有排名

英華女學校今年誕生全港唯一超級女狀元劉翯悠（Agnes），關校長在會上特別提到這位同學，他指劉同學已負笈英國讀醫仍不忘母校，寫了一封英文信感謝多年的栽培，校長讚賞Agnes擁有感恩的心，「成就每個人，能入來(英華)就培養你。」校長又指英華成績表是沒有排名，只分4個組別，

英華是一個群體，同學是戰友而不是敵人，應該互相進步。

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升中面試︱狀元父母育兒之道

關校長又向在座家長談到狀元父母的育兒之道，他說:「Agnes每天都會和媽媽聊天45分鐘，爸爸在外地工作，但每晚都會facetime。」校長強調是「聊天」45分鐘，不是「哦」45分鐘。所以英華很重視家庭教育，每學年都有不同的活動供家長參與，家校同行，幫助學生健康成長。

英華女學校重視服務他人，培養正確的價值觀，去年暑假，一班學生到非洲烏干達做義工，為當地的孤兒寡婦建屋及義教，校長指初期都有點擔心，要打齊4針，但回港後同學在分享會上談到的得著是一生難忘，「有老師說女孩子都拿起泥鏟，剷泥起屋，吃飯時手都在震。」

另外，英華女學校的4位學生亦獲機構邀請到南極研究全球暖化，乘破冰船探索冰川，與世界各地的科學家同行，校長說:

這些機會活了一輩子都未必有。

▲ 英華女書院今年DSE誕出超級女狀元。

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升中面試︱校長面試貼士:最重要出聲

提到面試貼士，校長表示英華最喜歡收「可以接受失敗的人」，每一個遞表的學生都獲得面試機會，面試分兩部分，第一部分以英語進行，第二部份是中文小組討論，最重要出聲，「唔出聲俾唔到分」，另外有禮貌地回答，不要爭住講，亦不要背誦，自然流露便可。家長現在開始可以跟子女多聊天建立自信。

英華女學校提供自行分配學額51個，而每年都會收600-700份表競爭非常激烈，當中不設叩門位，收生標準如下

學業成績50% 面試表現30% 課外活動表現10% 操行10% ▼ 點擊圖片放大 +7 +6

升中面試︱報名需具備以下文件

1.教育局中一自行分配學位申請表

2.本校申請表

3.小五全年、小六上學期成績表副本

4.學生的身份證及副本

注意:無須推薦信、證書及獎狀

面試日期是2025年3月8日

而在家長問答環節中，有操流利普通話的女生問校長，能否用普通話面試？校長指為公平起見，面試老師會以廣東話溝通，但學生可以照用普通話回答。

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