的士修例｜等15分鐘僅2輛的士設八達通　司機憂成本高或提早退休

▲ 司機憂成本高或提早退休。

【的士 / 電子支付 / 八達通】政府擬修例，規定全港的士司機提供至少兩種電子支付方式及安裝車廂攝錄設備，料明年第二季向立法會提交修例建議。有的士司機擔心年長司機在使用電子支付系統上有困難，或會因修例而提早退休，亦有司機擔心增設電子支付系統須額外支付手續費。

立法會文件要求，的士司機日後需要提供兩種付款工具，需包括二維碼和非二維碼的支付方式。二維碼支付方式包括支付寶香港、香港微信支付、BoC Pay 等；非二維碼的支付方式包括八達通、信用卡，轉送快等。

本報記者於人流及車流均繁忙的樂富的士站，候車約15分鐘，向多名司機收集意見。沒有使用任何的士支付工具的司機關先生稱，增設電子支付系統十分麻煩，不僅申請手續繁複，結算時又要從不同收款系統轉帳至銀行，形容相較現金付款，「夜晚歸家數錢數得很開心」。他指，自己對立法強制沒有太大意見，指於政府要求下只有「做順民」。

的士司機鍾先生有使用微信支付、以及支付寶，並以個人帳戶收錢，毋須繳付任何手續費。他認為，日後立法後應該由政府整合收款系統或二維碼，繼而方便司機收款，毋須在車上增設多個收款系統。

的士修例︱政府擬立法規定所有的士安裝車廂攝錄機 並須提供電子支付方式

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的士修例｜司機：阿伯唔識用

記者在樂富的士站候車逾十五分鐘期間，目測約50輛的士中只有兩輛有安裝八達通收費器。據八達通網站所指，目前安裝收款機及收款過程中亦毋須向八達通公司支付手續費，另外收費器亦支援多種付款方式，如Alipay HK或WeChat Pay等。

安裝約2年八達通收費器，的士司機林先生則指，起初八達通公司表示一定限期內免收手續費，後期則直接表示不再收手續費。他指，自己的八達通收費器非由車行安裝，而是自己為求便利乘客而安裝，使用電子支付的乘客數量時多時少，有時一日十多單，有時一日也沒有。

林先生指，現時有支援多種電子支付方式的的士司機亦不算多，仍以現金為主。他認為，立法強制增設電子支付方式對年長司機很大影響，「個個都六七十歲點用呀，宜家好多阿伯都唔識用㗎，淨係識得揸車」，他亦指部分司機或會因年邁而選擇提早退休。

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