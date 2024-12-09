的士修例｜記者目測的士站15分鐘僅2輛設八達通機　司機憂成本高或提早退休

▲ 司機憂成本高或提早退休。

【的士 / 電子支付 / 八達通】政府擬修例，規定全港的士司機提供至少兩種電子支付方式，需要二維碼收款。政府表示，留意到不少電子支付平台有向的士司機提供豁免設備費用、手續費等優惠，相信透過市場相互競爭，有關收費會維持在合理水平。

目前八達通免費提供八達通流動收款機，並免銀行帳戶資金轉帳費至明年12月31日。本報向八達通查詢，會否繼續延長豁免限期，八達通指未有進一步消息。強調全力支持的士支付電子化，現時讀卡器已一站式接受微信、支付寶等多種支付模式。

至於其他支付工具，例如支付寶香港、以及微信支付，不少司機均一直以個人戶口收款，並不需手續費。香港的士小巴商總會會長周國強表示，目前未知日後是否需改用商業版本，但預料立法後，支付工具會由車行及車主負責。

的士修例︱政府擬立法規定所有的士安裝車廂攝錄機 並須提供電子支付方式

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的士修例｜司機：阿伯唔識用

本報記者下午約二時，到樂富的士站候車約15分鐘收集司機意見。僅透過現金收款的司機關先生稱，增設電子支付系統十分麻煩，申請及轉帳至銀行手續繁複，相較之下收現金「數錢數得很開心」。不過如政府立法要求只能「做順民」。

約50輛候車的士當中，只有兩輛有安裝八達通收費器。的士司機林先生安裝收費器約兩年，他指，自己的八達通收費器非由車行安裝，而是自己為求便利乘客而安裝，使用電子支付的乘客數量時多時少，有時一日十多單，有時一日也沒有。

林先生表示，自己跟得上科技選擇安裝收費器，不過同時亦憂慮立法強制使用，對年長司機很大影響，「個個都六七十歲點用呀，宜家好多阿伯都唔識用㗎，淨係識得揸車」。另一名司機鍾先生則建議，應由政府整合收款系統或二維碼方便收款。

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