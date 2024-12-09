迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號開放預訂$3391起　金怡假期同步開售送2大優惠

▲ 迪士尼郵輪探險號明日8時開放預訂，金怡假期同步開售送2大優惠。（官網圖片）

【迪士尼郵輪/迪士尼探險號/】迪士尼郵輪「迪士尼探險號」將於2025年12月15日從新加坡正式啟航，明日（10日）上午8時開售，金怡假期一站式郵輪預訂平台將同步開放預訂，經平台預訂額外贈香港機場接送服務一程。即睇詳情！

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迪士尼郵輪2025｜迪士尼探險號明日8時開售 3晚價格$3391起

迪士尼探險號於明日（10日）上午8時正式接受預訂，金怡假期亦將同步開放預訂。郵輪將提供內艙房、海景房、設有私人露台的陽台房及最多容納6人的禮賓房。 迪士尼探險號將於2025年12月15日開展3至5晚公海遊航程，中途不設任何泊岸，3、4、5晚售價分別為$3,391起、$4,804起及$10,205起。

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迪士尼郵輪2025｜設7大主題區 玩全球最長海上過山車

迪士尼探險號將成為迪士尼遊輪船隊中最大、最創新的郵輪，總重達20萬8,000噸，共有2,111間艙房，最多可服務6,700位旅客。船上設有七大主題區域，包括Disney Imagination Garden、Disney Discovery Reef、San Fransokyo Street、Wayfinder Bay、Town Square，而Marvel Landing更設全球最長、長達250公尺的海上過山車。船上提供眾多特色主題餐廳選擇，並設有分齡兒童與青少年俱樂部、成人專屬餐廳，無論大人或小孩都能盡情享受迪士尼海上奇幻之旅。

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迪士尼郵輪2025｜金怡假期同步開售 24小時實時報價自己揀房號

金怡假期為香港首個一站式郵輪預訂平台，網站已連直接連接迪士尼郵輪，突破性的24小時實時報價系統，配合革新的即時確認訂位服務，徹底改變傳統旅行社繁瑣的人手處理流程。大家更可自行選擇理想客艙位置，無論是高層低層，或是船頭船尾，一切由您做主。

迪士尼郵輪2025｜預訂迪士尼探險號享2選1優惠

大家於優惠期內經金怡假期網站預訂迪士尼探險號可享優惠2選1，包括「DAUBER」享免費Uber Taxi香港國際機場接送服務一程，或東亞信用卡持卡人以「BEASN25」預訂任何郵輪船票滿HK$10,000，享HK$1,000金怡假期旅遊禮券（東亞信用卡持卡人限定）。名額先到先得，額滿即止。

迪士尼探險號3至5晚價格

晚數 出發日期 內艙房 （最多住4人） 海景房 （最多住4人） 陽台房 （最多住4人） 禮賓房 （最多住6人） 3晚首航 2025年12月15日 HK$5,769起 HK$8,171起 HK$8,972起 HK$21,383起 3晚航程 2026年1月5日至2026年3月30日（每週一出發） HK$3,391起 HK$4,804起 HK$5,275起 HK$12,576起 4晚航程 2025年12月18日至2026年3月26日（每週四出發） HK$4,804起 HK$6,814起 HK$7,473起 HK$17,804起 5晚航程 2025年12月22、27日（聖誕或跨年） HK$10,205起 HK$14,483起 HK$15,896起 HK$37,798起

迪士尼探險號

預訂日期：2024年12月10日

預訂時間：上午8時正

金怡假期預訂網站

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