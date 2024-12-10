女神鄧麗欣｜Stephy騷合照為餅印母親慶生　單親家庭成長與母齊住獨立屋享福

▲ 鄧麗欣騷合照為餅印母親慶生，單親家庭成長與母齊住獨立屋享福。

【鄧麗欣 / 女神 / 比華利山】鄧麗欣（Stephy）在今日（9日）凌晨在Instagram上傳合照為七旬母親慶生，其母手捧鮮花，她抱緊母親，畫面十分溫馨。

Stephy同時寫道：「忙了一整天，還好來得及回來影張生日照，祝媽咪生日快樂，心安、平安，身體健康。#人比花嬌 #生辰快樂」。鄧麗欣的多位圈中好友在帖上留言送祝福，包括謝安琪、王菀之、姜麗文、關心妍等人。

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女神鄧麗欣｜鄧麗欣騷合照為餅印母親慶生

從鄧麗欣上載的相片可見，母女二人同穿白色上衣，鄧麗欣與媽媽輪廓及神態相似，尤其是鼻子和嘴巴，十足餅印，媽媽手捧鮮花，她緊緊抱住媽媽，畫面十分溫馨幸福。

鄧麗欣曾透露媽媽喜歡收到鮮花，所以她在任何節日都會送花，今年生日亦不例外。

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鄧麗欣｜與母齊住獨立屋享福

鄧麗欣近年歌影視業發展理想，明年3月首個個人紅館演唱會《STEP by STEPHY》，日前優先售票已全數售罄。

鄧麗欣自小父母離異，其母獨自撫養他們三兄妹長大，鄧麗欣侍母至孝，早前以6萬元租下大埔比華利山獨立屋為4,000呎大宅與媽媽同住，共享天倫。

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