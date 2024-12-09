星級夫婦｜張若昀太太被指小腹微隆疑有喜　唐藝昕火爆否認佗B：別閒得沒事

▲ 唐藝昕否認懷上第二胎。

【慶餘年/張若昀/唐藝昕】憑內地劇《慶餘年》爆紅的36歲男星張若昀，跟今天（9日）37歲生日的《甄嬛傳》女星唐藝昕結婚5年，婚後育有4歲女兒。近日有內地狗仔隊拍得唐藝昕開工時的影片，唐藝昕被指懷有第二胎。

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片段所見唐藝昕穿粉色連身裙，腹部明顯微隆，報道更寫道：「唐藝昕身穿白色西裝，小腹看起來有些突出，換上修身連衣裙後，小肚子依然鼓鼓的，孕味十足。」甚至直接問道：「姐打算什麼時候官宣二胎啊？」

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對此，唐藝昕立即澄清：「別閒得沒事總盯著肚子看！沒有二胎！」網民亦認為唐藝昕並非懷孕：「女生有小肚子很正常」、「女生肚肚上有一點肉多正常啊，怎麼就成懷孕了，動不動就猜懷孕真的是離譜」、「這就是放鬆狀態下的正常肚子」。

其實去年9月唐藝昕貼出一短片，當時她穿娃娃裝開心地推薦景色，因而被猜測懷孕了，她也直率否認：「咱就是說，這麼美的風景不看，看什麼肚子，沒有二胎」。

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