MUJI聖誕禮物｜MUJI推GOOD HOLIDAYS共度佳節 8款Cute爆聖誕商品低至$25
撰文： 王明芳
發布時間： 10 分鐘前
【MUJI/無印良品/聖誕節】又到聖誕節了！MUJI無印良品推出GOOD HOLIDAYS，準備多款聖誕造型商品，為家居增添節日氣氛之餘，也是送給親戚朋友的最佳聖誕禮物，讓大家可以與摯愛親友共度溫馨佳節！
MUJI聖誕禮物｜聖誕商品低至$25
今次推出的多款商品，包括日常服、生活用品及個人護理用品等，照顧生活的每個細節，傳逹真摯心意；同時Café&Meal MUJI 亦提供聖誕廚師特選套餐，讓大家於節日亦可品嚐天然健康的美味及輕鬆準備各式聚會。
現為大家精選8款MUJI聖誕造型家居擺設及生活用品，商品更低至$25，絕對是入手好機會！
MUJI聖誕禮物｜1.日本柏樹聖誕裝飾品
原價：HK$128 – HK$158
採用未使用的剩餘材料（例如尖端、底座和側面材料）製成的聖誕裝飾品，放置時帶來陣陣扁柏香氣。備有 2 款尺寸可供選購。
MUJI聖誕禮物｜2.聖誕襪 / 雪人 / 聖誕樹造型室內香氛瓶
原價：HK$58
搭配不同造型和顏色的擴香紙，營造聖誕氣氛。根據個人喜好與需求，加入無印良品室內香氛油，為家中帶來陣陣香氣。
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MUJI聖誕禮物｜3.室內香氛油套裝 - 雪人
原價：HK$188
聖誕造型香氛瓶適合作為佳節裝飾放於家中各位置，增加節日氣氛。
MUJI聖誕禮物｜4.室內香氛聖誕懸掛套裝
原價：HK$38
依個人喜好和需要，滴適量精油或香氛油於擴香紙表面。待精油或香氛油充分飽和後，將其掛在房間、汽車或衣櫃中即可享受香氣。
MUJI聖誕禮物｜5.MDF聖誕樹
原價：HK$128 – HK$158
採用無額外塗色的彩色中密度纖維板製作，設有不同造型小型吊飾，適合放於客廳為家中帶來節日氣氛。備有2款尺寸可供選購。
MUJI聖誕禮物｜6.禮品倒數卡
原價：$25
以佳節為主題的倒數卡，由12月1日起到平安夜，每天伴你一起迎接佳節的來臨。
MUJI聖誕禮物｜7.雪人小卡
原價：$25
雪人造型的小卡設計獨特，雙折卡片經過特殊處理，可製作立體插圖。
MUJI聖誕禮物｜8.蜂窩紙小卡
原價：$25
打開賀卡後會彈出一個蜂巢狀的紙樹。可根據個人喜好裝飾賀卡，並將圖案上的離型紙撕下並固定。
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