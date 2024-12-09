盆菜｜檢測30樣本全部滿意　食安中心提醒安全翻熱貼士

▲ 食安中心公布盆菜的時令食品調查結果，全部樣本通過檢測。（食環署）

盆菜在冬天聚會中特別受歡迎，食物環境衞生署食物安全中心今日（9日）抽取30個樣本檢驗，衞生情況全部令人滿意。食安中心提醒，業界烹調盆菜要有周詳計劃，市民翻熱時亦要注意多個重點。

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食安中心抽驗了30個盆菜樣本，當中包括在網上零售商購買的樣本，檢測較常引致食物中毒的致病菌含量，包括蠟樣芽孢桿菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌、沙門氏菌、凝固酶陽性葡萄球菌及副溶血性弧菌，結果滿意。

對於如何食盆菜食得衞生健康，食安中心提醒業界應預先作周詳計劃，確保有足夠的人手、空間及設備製作盆菜，避免接受過量訂單。製作前要訓練臨時員工，確保遵守安全烹製食物的守則，並按有條理的工序工作，預防交叉污染。業界應避免過配製食材，已煮熟食物若要冷卻，應盡量縮短所需時間。而運送熱盆菜的溫度應保持在60度以上，冷凍盆菜則應保持在4度以下。

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需完全煮沸 大盆菜要時間翻熱不能心急

至於消費者方面，食安中心提醒應向持牌及可靠的商鋪訂購盆菜。收到熱盆菜後應保持在60度以上，避免放在室溫下過久，而翻熱盆菜應加熱到中心溫度75度以上，或完全煮沸。食安中心提醒，分量較大的盆菜需要較長時間翻熱，如食物有異味或異樣，便不應進食。

此外，食安中心亦提醒市民應注意均衡飲食，避免過量進食高熱量、高糖分、高鹽分或高脂肪的食品。

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