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咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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【咖啡／脂肪肝／護肝／咖啡研究】每天喝咖啡能夠提神，亦能夠護肝！過往有研究指出，每天喝3杯咖啡能夠逆轉脂肪肝，甚至有減肥的功效。有專家建議這個時間喝，能夠延長身體燃脂時間，有助健康。

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咖啡研究｜喝咖啡護肝 一日3杯最佳

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《醫點不誇張》中，引述意大利拿坡里大學一項關於咖啡的研究，指出每天喝3杯咖啡，可降10%的脂肪肝風險。研究以小老鼠做實驗，過程中餵食大量高油脂食物，其中一半搭配濃縮咖啡，另外一半則沒有。研究結果發現，每天喝咖啡的老鼠，脂肪肝竟有顯著改善。

譚敦慈解釋，咖啡含有綠原酸等抗氧化物，每天上限喝3杯能逆轉脂肪肝，降低罹患乙型及丙型肝炎、非酒精性肝炎的風險。她亦建議攝取量需要留意，因過往曾有研究指出，每天喝咖啡喝到第4杯會有不幸福的感覺，因應體質不同有可能會出現其他健康問題，如失眠或心悸。若然喝咖啡後晚上會出現失眠情況，她建議中午過後就不要再飲用。

咖啡研究｜喝咖啡助燃脂多17%

她亦分享一個有趣研究，指出飲用過濾咖啡可以降低膽固醇。有趣的是，濾過的咖啡對男士們有降低膽固醇上升的功效，反而女士飲用則會不跌反升。故此她建議女士們可以喝即溶咖啡，因裡面膽固醇含量最少。

除了有助護肝，咖啡亦能增加燃脂率。減重醫生邱正宏指出，腎上腺素上升能夠幫助燃脂，促使脂肪分解。正常運動後心跳會加速、呼吸急促，催使腎上腺素分泌，惟分泌後亦會很快身體代謝。故此，他建議運動後可以喝咖啡或茶飲，延長腎上腺素的作用時間，增加脂肪分解。過往曾經有研究指出，運動前喝1杯咖啡或濃茶，能夠增加17%脂肪燃燒。

咖啡研究｜適量喝咖啡好處多

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

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李醫生亦提醒，雖然咖啡聽起來對身體百利而無一害，但止限於適量攝取。若過量攝取咖啡因，長久來說可能會造成依賴，甚至有反效果：

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咖啡推薦｜7款低卡即溶咖啡

本港尚營坊營養師團隊在其Facebook專頁中分享7款低卡即溶咖啡，指出市面上不少即溶咖啡暗藏高糖分、高脂肪和高熱量陷阱，故為大家整合7款低卡咖啡，名單如下：

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