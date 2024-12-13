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腎衰竭｜男子自製蔬菜汁竟排血便靠洗腎救命　醫生揭問題出在1種蔬菜：3類人忌食

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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台灣一名男子為了排毒自製蔬菜汁飲用卻排出血便，有醫生就指出問題出在1種蔬菜上。

【腎衰竭／高血鉀症／止痛藥／血便／排毒】台灣一名36歲男子因為膝蓋痛而需要服用止痛藥，害怕會因此傷腎，於是自製蔬菜汁排毒，不料卻弄巧成拙導致排出血便。有醫生就指出，問題出在一種蔬菜，並提醒3類人不宜進食。

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台灣腎臟科醫生江守山早前在節目《健康好生活》分享病例，表示該名男子原本患有第3期腎衰竭，經過治療後好轉，病情回到第2期。之後有一段時間，男子的右膝突然出現腫痛症狀，他自覺第2期應該沒問題，於是便開始服用止痛藥，不料卻發現大便變成黑色，因此再次求醫。

經過檢查後，江守山發現男子的黑便是由腸胃出血造成，同時出現鉀離子升高、腎功能惡化的現象。詢問之下才得知，原來男子擔心止痛藥會傷腎，自製了生的芹菜汁飲用，希望達到排毒的效果。然而男子並不知道芹菜含有豐富的鉀離子，且有抗凝血的作用，他在吃了會傷腎及傷胃的止痛藥後造成高血鉀症與腸胃出血，之後再喝下會抗凝血的芹菜汁，結果便導致場胃出血更加嚴重，繼而排出黑便。

江守山表示，男子的情況屬急性血鉀升高，經過幾次洗腎後成功保命，之後亦無須繼續洗腎。不過他就提醒，除了像這名男子般腎功能不佳的人士之外，服用止痛藥時也不適合食用芹菜，以防萬一腸胃出血，之後又因為生的芹菜的抗凝血作用，造成出血難止。

此外，做過心導管手術，以及患有心房顫動、高血壓等心血管疾病的患者，通常都需要服用保栓通和阿士匹靈等抗血小板藥物，若再大量進食芹菜，尤其是生芹菜，恐怕會使出血風險更嚴重，因此也應該要避免。

更多相關報道：腎衰竭｜嚴重腎衰竭10天可致命　醫生列5大徵兆：經常腳抽筋要小心

同場加映｜腎功能下降5大徵兆

日本腎臟科醫生高取優二指出，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

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1. 尿量突然減少

有可能是腎小管嚴重發炎引發急性腎衰竭所致，通常是由藥物引起，但亦有可能是保健品或其他食物引發炎症。

一名健康的成年人每天正常排尿次數應為5至7次，如果少於2次便需要警惕；雖然尿量變化可能與膀胱問題有關，但如果在尿量減少的同時，還伴隨著容易感到疲倦、嚴重水腫、食慾不振等症狀，就建議儘快到腎臟內科求醫。

2. 夜尿頻繁

一般情況下，腎臟會在人成年之後發揮調節機能，在夜間將尿液濃縮，以減少排尿次數。因此，如果半夜一直被尿意中斷睡眠、需要起床如廁，便有可能代表腎臟濃縮尿夜的功能受損。

3. 睡覺時腿部經常抽筋

如果睡覺時頻繁出現腿部突然抽筋、痛醒的情況，有可能是腎臟功能受損，無法調解鈉、鉀、鈣等電解質平衡所致。

4. 頭痛或頸部僵硬

高取優二表示，腎臟是由大量微細的血管組成，而當血壓升高時，血管便會收縮，繼而影響血液循環，導致頭痛和頸部僵硬。

如果血壓一直居高不下，那麼全身的血管也會持續處於高壓狀態，並逐漸變硬、變脆，甚至引起動脈硬化，增加出現心血管問題的風險。

5. 一吃飽就想睡

食物中的碳水化合物被消化和吸收時，會轉化為葡萄糖並釋放到血液中，亦即所謂的「血糖」。因此如果進食了大量碳水化合物，就會導致血糖瞬間飆升，然後急降，繼而使人昏昏欲睡，感到疲倦和感覺遲鈍，而當血糖反覆升高，便會對血管造成嚴重損害，並對腎臟功能產生負面影響。

高取優二最後亦提醒，在以上5大徵兆中，一旦出現尿量減少的情況，便應該立即就醫檢查，切勿置之不理。至於另外4種症狀，他就表示可以透過改善生活習慣來獲得改善。

腎衰竭｜「1分鐘鍛鍊」增強腎功能

有「日本腎臟復健治療之父」之稱的腎臟科醫生上月正博，設計了一套「1分鐘鍛鍊」運動，一共有4組持續1分鐘左右的動作，方便患者自行訓練腎功能。他提到，這些動作可以訓練肌肉，達到預防肌少症及衰弱綜合症的效果，同時增強腎臟功能；而為了加強肌肉分解及修復過程，他就建議患者應隔日進行一次鍛鍊。

4招「1分鐘鍛鍊」動作如下：

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資料來源：《健康好生活》、《東洋経済

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