傳統名校︱服務36年主持最後一場中一入學簡介會　英華女學校校長8個字談感受

▲ 英華女校校長關翰章，早前主持最後一場中一入學簡介會，感觸良多。

【英華女學校/升中面試/名校】位於中西區的傳統名校英華女學校，首位男校長關翰章將於今個學年退休，上周六（7日）他最後一次主持入學資訊日，一連三場逾2千人座無虛席，當關校長向在座的家長及學生講到已屆退休之齡，現場發出驚訝聲。校長更分享自己即將退休的感受。

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關翰章校長服務了英華36年，今年60歲已屆退休之齡，雖然外表完全看不出來，關校長在中一入學簡介會尾升時，向在座的家長及準備升小的女生分享自己最後一場主持的感受，他以8個字總結，「沒有最好，只有更好」天父自有安排，一有消息就會公布。

英華女學校︱10年校長路荊棘滿途

會後關校長接受了TOPick記者的訪問，服務了英華36年的他，感嘆「真係最後一年」，縱然有不捨之情，但對未來充滿期盼「這是一間基督教學校，相信當中會有保守。」雖然工作仍然繁重未能如釋重負，但開始有了退休的心情，已想好了退休後回來教會做義工。

輕輕回顧10年做校長之路，他說充滿挑戰「重建遷校、2019年社會運動、疫情」但都一一順利渡過，而且都變為很多祝福，老師、家長、校友很多支援，所以他堅信在英華「沒有最好，只有更好」。

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英華女學校︱校長:品行比成績重要

他指第一年接任校長時，已經部署接任團隊問題，他寄語下學年入學的新生，放心發揮所長「To Shine and to Serve」。他特別提到全人教育，良好品格遠比成績重要:

在英華36年有很深的感受，畢業回來回饋母校的未必是狀元，往往是一些成績不優秀的學生，但老師沒有放棄她，the end of the day是看整個全人發展，不是單單拿了幾多科優秀成績，品行比學業更重要。

關校長透露，學生繼到非洲做義工後，今年會起程到柬埔寨做義工。他說當學生回來早會分享時，是面帶笑容去講經歷，而不是覺得自己去非洲是「受刑」，或者攞彩，而是從心去服務。

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