  • 19°C
香港時間：2024129日 (一) 21:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特首動態｜李家超晤訪港外國政府官員代表團　歡迎各國企業利用本港開拓市場

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

行政長官李家超今日與到訪香港的外國政府官員代表團成員會面。（政府新聞網圖片）

特首李家超今日與到訪香港的外國政府官員代表團成員會面，就深化合作和共同關注的議題交換意見。李家超向代表團成員介紹了香港的優勢和發展機遇，亦十分歡迎各國企業利用香港作為平台，開拓海外和內地市場，互利共贏。

李家超指，香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是國際金融、航運、貿易中心，而香港作為全球最自由經濟體，擁有高度國際化、市場化和便利的營商環境，是企業拓展全球業務的理想地方。

李家超表示，香港一直全力拓展全球經貿網絡，至今已簽訂24項投資協定，涵蓋33個經濟體，並簽訂九份自由貿易協定，涵蓋21個經濟體，當中包括上月與秘魯簽訂的自由貿易協定。李家超期望未來與各國政府加強合作，為企業開拓更多商機，同時促進人文交流。

代表團於十二月八日至十一日訪港，期間會與特區政府主要官員、立法會議員和其他主要機構代表會面交流，並參觀西九文化區和香港科學園，了解香港的最新發展。 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

責任編輯：戴朗希

相關文章

行政改革｜李家超：要求司局長常透過社交媒體發放訊息　有事要即擔當主導角色
22:19 2024/12/04
行政改革｜李家超：要求司局長常透過社交媒體發放訊息　有事要即擔當主導角色
高官任命｜楊潤雄、林世雄遭免職　李家超指新任局長具領導及解說能力
11:38 2024/12/05
高官任命｜楊潤雄、林世雄遭免職　李家超指新任局長具領導及解說能力
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
16:42 2024/12/05
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」

你可能感興趣

行政改革｜李家超：要求司局長常透過社交媒體發放訊息　有事要即擔當主導角色
22:19 2024/12/04
行政改革｜李家超：要求司局長常透過社交媒體發放訊息　有事要即擔當主導角色
高官任命｜楊潤雄、林世雄遭免職　李家超指新任局長具領導及解說能力
11:38 2024/12/05
高官任命｜楊潤雄、林世雄遭免職　李家超指新任局長具領導及解說能力
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
16:42 2024/12/05
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
自由貿易協定 秘魯 理想集團 西九文化區 立法會 金融 貿易 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊日注意丨日本南海海槽恐爆百年一遇8級大地震　專家警告5地勿去： 4區海嘯5分鐘抵達
遊日注意丨日本南海海槽恐爆百年一遇8級大地震　專家警告5地勿去： 4區海嘯5分鐘抵達
糖水舖｜港女九龍城食老字號糖水呻貴　 網民見定價$XX稱：貴過食碟飯
糖水舖｜港女九龍城食老字號糖水呻貴　 網民見定價$XX稱：貴過食碟飯
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
按摩危機｜ 泰國女歌手「泰式按摩」　 lock頸致半身癱瘓1個月後離世
劉家昌兒子丨被劉家昌家屬割席不獲邀請出席喪禮　章立衡騷香港身分證：一路好走
劉家昌兒子丨被劉家昌家屬割席不獲邀請出席喪禮　章立衡騷香港身分證：一路好走
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能
脂肪肝飲食｜脂肪肝恐增患癌風險高達17倍　醫生教10招消除脂肪肝2種蔬果有助改善肝功能