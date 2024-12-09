特首動態｜李家超晤訪港外國政府官員代表團　歡迎各國企業利用本港開拓市場

▲ 行政長官李家超今日與到訪香港的外國政府官員代表團成員會面。（政府新聞網圖片）

特首李家超今日與到訪香港的外國政府官員代表團成員會面，就深化合作和共同關注的議題交換意見。李家超向代表團成員介紹了香港的優勢和發展機遇，亦十分歡迎各國企業利用香港作為平台，開拓海外和內地市場，互利共贏。

李家超指，香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是國際金融、航運、貿易中心，而香港作為全球最自由經濟體，擁有高度國際化、市場化和便利的營商環境，是企業拓展全球業務的理想地方。

李家超表示，香港一直全力拓展全球經貿網絡，至今已簽訂24項投資協定，涵蓋33個經濟體，並簽訂九份自由貿易協定，涵蓋21個經濟體，當中包括上月與秘魯簽訂的自由貿易協定。李家超期望未來與各國政府加強合作，為企業開拓更多商機，同時促進人文交流。

代表團於十二月八日至十一日訪港，期間會與特區政府主要官員、立法會議員和其他主要機構代表會面交流，並參觀西九文化區和香港科學園，了解香港的最新發展。

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責任編輯：戴朗希