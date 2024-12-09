的士修例｜擬強制的士車廂裝Cam及電子支付　業界：逾3成已裝八達通機

▲ 擬強制的士車廂裝Cam及電子支付，業界表示逾3成已裝八達通機。

【的士修例 / 電子支付 / 八達通】政府倡修例立法強制全港的士司機提供電子支付方式，並於車廂內安裝攝錄機，先後擬於明年及後年落實。針對前者建議，有資訊科技界形容「遲到好過無到」；的士業界指3成多司機已裝八達通機，冀政府提供誘因。

運輸及物流局昨向立法會提交文件表示，經諮詢業界後，未來數月會擬定《道路交通（車輛構造及保養）規例》修訂條文，規定所有的士必須安裝車廂攝錄機、行車記錄儀及全球衛星導航系統，並要求所有的士司機必須提供電子支付方式，並爭取於明年第二季向立法會提交修例建議，包括制定罰則。

局方擬於明年底落實電子支付方式建議，並於明年底至2026年中陸續安裝攝錄系統，直至2026年內完成安裝，屆時將實施有關法例。

的士修例｜記者目測的士站15分鐘僅2輛設八達通機 司機憂成本高或提早退休

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的士修例｜憂年長司機 用智能手機遇困難

文件提到，現時有部分的士司機提供電子支付方式，市面上亦有召喚的士手機應用程式讓乘客選擇以電子方式支付車費，但仍有不少的士只接受現金付款，令乘客特別是遊客感到非常不便。

當局倡參考的士車隊做法，要求的士司機提供至少兩種、包括二維碼和非二維碼在內的電子支付方式。

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文件引述業界有意見擔心較年長司機在使用智能手機或電子支付方面有困難，以及或增營運成本等，指現階段應透過宣傳教育和市場力量鼓勵司機提供電子支付方式。局方回應指，本港的士牌照擁有權分散，大部分司機均向車主或車行租用的士，屬自僱人士，單靠宣傳教育料需頗長時間才能達到目標，加上市面上已有多種電子支付方式供業界選用，認為屬合適時機規定所有的士司機必須提供電子支付方式。

營運成本方面，局方表示明白業界可能會認為提供電子支付方式或會帶來額外支出，惟局方留意到現時不少電子支付平台及設備有向的士司機豁免設備費用及手續費等優惠，加上現時本港電子支付平台眾多，相信透過市場上相互競爭，有關收費會維持在合理水平。

香港的士小巴商總會會長周國強向本報指，現時全港有逾1萬名的士司機已安裝八達通付款機，佔比3成多，惟部分司機不會主動提出由電子支付選項，「唔出聲就收埋」，要靠乘客主動提出，籲政府向司機提供誘因。他亦提及曾向當局建議在各口岸及機場設立電子支付的士專綫，方便遊客，但未有成事。

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的士修例｜資訊界：電子支付「無得再拖」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑形容建議「遲到好過無到」，舉例指新加坡多年前已有電子支付，香港已是「無得再拖」，提到遊客抵港準備乘車時才發現的士不接受電子支付，要折返到櫃員機提取現金是「好核突」；對於有指年長司機或不懂用電子支付，方指疫情期間應已習慣使用安心出行、消費券等，「無理由唔識」。

方建議，如有的士因收款機故障等原因未能提供電子支付方式，應在車身貼告示，「司機可以揀過唔過海，乘客都可以揀搭唔搭無電子支付嘅車」。

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