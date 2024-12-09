的士車cam｜影音紀錄須加密　方保僑料無私隱風險

▲ 政府擬要求的士車廂加裝攝錄設備，並將所收集影音紀錄加密。（梁偉榮攝）

政府擬要求的士車廂加裝攝錄設備，並將所收集影音紀錄加密，如遇事故再上傳至政府中央平台，有資訊科技界料不會引起私隱安全問題，惟有的士業界形容添置裝置費用較政府估算高。

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倘遇事故 上傳中央平台

運輸及物流局昨在立法會文件中表示，記錄車廂內情況可作為佐證，以便警方或運輸署跟進投訴，或就涉嫌拒載及濫收車費等進行調查。局方倡攝錄系統所收集到的影音紀錄和數據須被加密，並儲存在車內儲存裝置中不少於30天，無需即時上傳政府設置的中央平台；如遇乘客投訴或發生交通意外時，獲授權人員可透過遠端擷取方式，將儲存於裝置有關影音記錄和數據上傳至中央平台，並儲存於政府雲端，讓當局跟進調查。

為保障乘客及司機私隱，只有獲授權人士在調查投訴和就涉嫌違法行為搜證，才可擷取或查看車廂攝錄機收集的影音紀錄，並須使用高強度密碼及進行多重認證。資訊科技商會榮譽會長方保僑指，影音紀錄加密後，相信無私隱安全問題，保存30日亦足夠跟進投訴。

香港的士小巴商總會會長周國強稱9成的士已安裝行車記錄儀，過去因擔心引起私隱問題，僅1成安裝車廂內攝錄系統，相信加裝沒有困難，認為有助減少投訴，亦可提升司機服務質素。

▲ 政府擬要求的士車廂加裝攝錄設備，並將所收集影音紀錄加密。（梁偉榮攝）

文件指的士車主可自行選購及安裝已獲運輸署審批的攝錄裝置，安裝後署方會檢驗。文件提到現時市場上符合要求的同類型攝錄系統採購及安裝成本，約為每輛的士3,500至5,300元不等，每月營運及維護費用約150至200元，相信透過市場競爭或可令相關費用下調。周料司機須花4,000至6,000元添置合規格的設備，較當局估計高數百元。

周續指，逾半車主已「負資產」，連同早前實施記分制，令司機意興闌珊，倡政府提供「甜頭」予司機，資助安裝系統，並著力打擊違法網約白牌車。

運輸署將主動聯絡個人資料私隱專員，商討就措施制定指引。個人資料私隱專員鍾麗玲昨稱，私隱專員公署會適時提供意見，暫未收到關於的士攝錄系統的投訴。

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