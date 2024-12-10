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fufuland｜內地人氣梳乎厘店fufuland　MegaBox分店牛奶味雪糕大腸菌群含量超標690倍

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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【Fufuland／梳乎厘／大腸桿菌／超標】梳乎厘店雪糕大腸桿菌超標！食環署食物安全中心（食安中心）公布，九龍灣MegaBox甜品店「Fufuland」一款牛奶味雪糕樣本，於早前抽樣中被驗出大腸菌群超標690倍，目前食肆已按中心指示停售和棄置相關食品，之後將會繼續跟進事件，如有足夠證據將會提出檢控。

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食物安全中心發言人昨晚（9日）指出，該雪糕樣本中大腸菌群含量為每克69,000個，總含菌量為每克120萬個，超出本港《冰凍甜點規例》每克不可含多於100個大腸菌群規定的690倍。事後中心已即時派工作人員到相關食肆調查及抽取食物樣本作化驗，目前已知會有關食肆上述違規事項。

調查指出，相關雪糕於食肆內製作，目前食肆已按中心指示停售和棄置相關食品。中心亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆進行徹底清潔和消毒。​中心將會繼續跟進事件和採取適當行動，假如有足夠證據，之後將會提出檢控。

食物安全｜大腸菌群含量超標 顯示衞生情況欠理想

食安中心表示，據本港《冰凍甜點規例》（第132AC章）指出，任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群或多於5萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量和總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

食物安全｜「Fufuland」屬內地攻港品牌 全港約6間分店

據悉，「Fufuland」屬內地人氣梳乎厘店，店內主打生乳舒芙蕾，於今年7月正式攻港，目前於本港開設至少6間分店，首間分店開設於旺角朗豪坊，今次涉事分店位於九龍灣Megabox 10樓。

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食安問題｜在外用膳10大重點

衞生防護中心提醒，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衛生。在外進食時，應注意以下要點：

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食安問題｜6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

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細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等

病毒：例如諾如病毒

天然毒：如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等

化學物質：如農藥、重金屬、非合法使用之化合物等

資料來源： 衞生防護中心 、食環署食物安全中心（食安中心）

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