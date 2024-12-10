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黃楚淇師傅蛇年生肖運程｜2025肖狗運勢：有貴人助　桃花旺盛

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撰文： 玄學家  黃楚淇師傅

發布時間： 41 分鐘前

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黃楚淇蛇年生肖運程｜屬狗勿進行高風險投機

【2025黃楚淇蛇年生肖運程】屬狗的朋友在乙巳蛇年事業運程優異，巧遇「板鞍」、「月德」吉星加持，「板鞍」為古代的馬鞍，為走動之星。

屬狗者今年若多走動，或到外地發展有更多機會，也契合了「板鞍」的變動之意。「月德」預示有貴人相助之意，但也要細心發現事業上潛在的負面影響，做好化解。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬狗勿進行高風險投機

蛇年財運受到「小耗」、「陰煞」星入宮，主消耗、破財、財不能聚。屬狗的朋友行事會多耗時間、精力、金錢，若沒有十足把握，不宜進行高風險的投機生意。幸有「月德」貴星助力，能逢凶化吉，帶來運氣。今年可置業或購買保值物品，以正面破財，讓錢花得有價值。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬狗愛情運勢上升

今年感情運佳美，有「紅鸞」吉星助力，逢之代表愛情運勢上升，有利人際關係和諧，不論單身與否，皆有旺盛的桃花運。若拍拖成熟想結婚，今年是個好機會。至於已婚人士遇之，則要抵制住誘惑，經營好兩人的婚姻感情，防止有心人從中破壞。

黃楚淇蛇年生肖運程｜屬狗多關注長者健康

健康方面，今年逢「死符」凶星入宮，逢此星對健康狀況有一定影響，屬狗的朋友在蛇年容易精神意志力不足，遇事退縮不前，心理狀態固步自封。因此，應要多關注自身健康，家裏有老人的要多抽時間陪伴，定期做好體檢。平日維持良好的作息，就能增強免疫力，有效阻絕疾病上門。（乙巳蛇年生肖運程之六）

肖狗年份：1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006

撰文：玄學家  黃楚淇師傅

本文轉載自《香港經濟日報》專欄「淇妙無窮」，逢周二刊出。

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