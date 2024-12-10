懷舊冰室︱大坑70年老字號民聲冰室停業　招牌咸蛋肉餅山日賣200個

▲ 以巨型「鹹蛋肉餅山」聞名的70年老字號民聲冰室，在社交平台宣布即日起暫停營業。

【老字號/民聲冰室/肉餅山】以巨型「鹹蛋肉餅山」聞名的70年老字號民聲冰室，在社交平台宣布，由即日（10日）起暫停營業，呼籲客人不要「山長水遠特登」到訪，又表示希望能在農曆新年前恢復營業。消息傳出後，隨即引起眾人關注，有街坊及食客均指「等你番黎開門」。



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位於大坑的民聲冰室，創業於1950年代，是區內人氣餐廳，名物是鹹蛋蒸肉餅飯，肉餅份量多，外形猶如一座小山，賣相震憾，被稱為「肉餅山」，最高峰日賣200個。店內還有鹽焗手撕雞、蟹膏蒸蛋等招牌菜，吸引不少明星及市民特意前去打卡品嚐。

可惜餐廳昨晚突然於社交平台宣布，即日起停業，直至另行通知，又提醒客人「好驚啲客人，山長水遠特登走入嚟，然後摸門釘」，並指「希望可以喺農曆新年前，一切恢復正常」。不少網民及食客表示，十分喜愛「肉餅山」，同時，為餐廳暫停營業的通知送上祝福，「希望是短暫的休業」、「加油啊」、「等你番黎開門呀」。

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懷舊冰室︱民聲冰室於50年代開業

民聲冰室於1950年代開業，坐立大坑70載，現時由「新抱」、年逾60的Carol及3名兒子一同打理。Carol年輕時接手打理冰室，原本位於大坑京街，至90年代末遷至浣紗街的現址繼續經營，成為了街坊的聚腳點。

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