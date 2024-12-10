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2025星座運程｜獅子座︰目標清晰　大展拳腳

休閒消費

撰文： 占星師　紫秤

發布時間： 15 分鐘前

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占星師紫秤12星座運程｜獅子座感情要陪伴才能維繫

【2025年占星師紫秤12星座運程】獅子座在2025年有着強大的優勢，今年日火互融，很容易得到發展機會，周圍的人也信任自己，各人的信任令你得到很大的發揮空間，可以在今年大展拳腳。

占星師紫秤12星座運程｜獅子座事業慎防判斷錯誤

今年發展空間很大，所以會有很多人擁護自己，所以，在後半年，身邊的聲音太多，可能令自己判斷錯誤，要小心考慮他人的意見，切忌輕信。
今年獅子座的主題是信任，他人信任自己，但自己卻要考慮別人值不值得自己信任。別人未必是想騙你，但很大機會是他自己也可能有犯錯，錯誤判斷，或能力不足。別人對你的信賴，可能也是一種寄託，最終成為了自己的壓力。今年運勢良好，容易輕易許諾，背負了多餘的期望或壓力，要小心控制。

占星師紫秤12星座運程｜獅子座感情要陪伴才能維繫

太多的朋友、應酬，令你忽略了另一半，另一半可能在後半年鬧情緒，令雙互之間會有小摩擦甚至誤會，要多抽時間陪伴。

占星師紫秤12星座運程｜獅子座要認清目標循序漸進

清晰自己的目標，避免啟動太多的計劃，以致自己應付不了。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。
 

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