2025星座運程｜處女座︰背後受敵　笑裏藏刀

▲ 占星師紫秤12星座運程｜處女座事業避免得罪人

【2025年占星師紫秤12星座運程】由於2025年中，冥王星與水星形成相位，對處女座帶來不少壞影響，加上金星亦與天王星成相，處女座下半年的運勢，會急轉直下。

占星師紫秤12星座運程｜處女座事業避免得罪人

今年的問題主要是背後的敵人，上半年容易得罪別人，下半年容易受到背後攻擊，或者是有秘密遭揭破。要留意上半年小心行事，避免得罪別人；下半年可能會遭捧殺，或因為人情問題，而被迫承受壓力，如果掉進抗裏，問題可能接踵而來。

占星師紫秤12星座運程｜處女座感情或連累身邊人

下半年可能會因個人問題，而牽連身邊人，或者是你的秘密令身邊人離自己而去。

占星師紫秤12星座運程｜處女座提防有人笑裏藏刀

別接受別人的好意，危機總是以一種笑裏藏刀的方式出現，今年並非好時機。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

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