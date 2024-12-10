2025星座運程｜天秤座︰情緒壓力　易被孤立

▲ 占星師紫秤12星座運程｜天秤座事業勿輕率做決定

【2025年占星師紫秤12星座運程】2025年，金星在年頭年中的狀態也不佳，令天秤座和金牛座成為了年度最差運勢的星座。

天秤座，今年身體出現問題，加上土星情況一樣差勁，在十二星座中，運勢最差，有機會出現意外，特別要小心飲食問題，另外，情緒問題亦相當嚴重，要小心在年中發生意外。

占星師紫秤12星座運程｜天秤座事業勿輕率做決定

基於情緒及壓力，容易在未想清楚、因情緒而輕率作出決定，錯誤的決定令事情向錯的方向走，今年忌作出大型決策。在年頭的情況，容易被孤立，缺乏人際上的支援，而到年中，亦可能會惹禍上身，要小心行政上的錯誤，另外今年天秤亦忌動土，容易出現家居問題。

占星師紫秤12星座運程｜天秤座情感或出現矛盾

易出現錯誤對象，或與家庭成員間出現誤會，情緒大受影響，難以休息壓力更大。唯一可以依賴的是朋友，朋友能幫助紓緩壓力，但住住會與情人間出現矛盾，友情與愛情、家庭之間的矛盾，成了最後的一根稻草。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

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