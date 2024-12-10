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2025星座運程｜天蠍座︰偏執易錯　謹慎決定

休閒消費

撰文： 占星師　紫秤

發布時間： 14 分鐘前

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占星師紫秤12星座運程｜天蠍座感情有分手危機

【2025年占星師紫秤12星座運程】2025年1月及年尾，火星對天蠍座產生了影響，可能令天蠍座的朋友過於偏執，導致作出不少錯誤決定。

占星師紫秤12星座運程｜天蠍座事業有困難要找支援

今年天蠍座可能會出現事業上的問題，主要是基於年頭，過度偏執的行動，令自己做了錯誤決定，令自己背負惡果。大多時間，這些困難可以透過朋友幫助，安全度過。但到年尾，呈現獨立化的火星，令天蠍座呈現孤獨狀態，缺乏了朋友幫助，可能危機更大。

占星師紫秤12星座運程｜天蠍座感情有分手危機

今年大多時間，都放於獨處上，難於認識對象，有對象的話，可能會因與對方保持了距離，令對方飽受壓力或有分手危機。

占星師紫秤12星座運程｜天蠍座要相信朋友

偏執容易造成錯誤，朋友是最大的助力，多與朋友商量再決定，會有幫助。

占星師紫秤Profile

紫秤，香港神秘學研究者，主研占星學、塔羅，特別喜好Thelema神秘學，神秘學教室「紫星薈」創辦人、網台節目《言靈奧秘》主持，著有《透視系統塔羅》，現主力教導占星、塔羅，致力於香港推廣神秘學。

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