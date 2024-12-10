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航空業秘聞｜空姐給寫有「神秘符號」紙巾　港男疑被表白揭行內秘密

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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空姐給寫有「神秘符號」紙巾，港男疑惑原因行內人咁回答。

【飛機 / 空姐 / 乘客】搭飛機收到寫有未知符號的紙巾有何意味？近日，有港男在Threads上傳圖片，指他乘搭飛機時，有空姐遞給他紙巾，紙巾上寫有幾個難以辨認的標記，遂於社交平台上求教。

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航空業秘聞｜空姐給寫有「神秘符號」紙巾

男子貼圖發文詢問，寫道「空姐俾我張紙巾有奇怪符號，我有冇啲咩要擔心」。據圖片可見，紙巾上除印有航空公司表示外，左上角則寫有令人難以琢磨的符號或數字標記，樓主百思不得其解遂分享至網上以尋求答案。

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航空業秘聞｜網民：你諗多咗

此事引不少網民關注，認為樓主多心，無需過分揣測，「試吓枝筆有無墨啫，唔小心派咗俾你」、「即係俾咗張二手紙巾你囉」「點睇都似37K」、「直接問佢啦 」、「你諗多咗」，亦有網民指出，寫有標記的紙如被使用過，「擔心紙有菌」。

有人猜測該符號是空姐的暗示，笑言「房Number」「佢想同你表白」「其實佢（空姐）寫咗個電話俾你，集齊8張紙巾就有齊（電話號碼）」，但被人反駁，指「唔好咁多性幻想啦」。

航空業秘聞｜行內人分析：標記瞓覺乘客

有位稱自己是航空業內人士的網民回答稱，「同行代答，佢寫47k應該系（係）嗰客瞓咗想Mark低，但唔小心俾咗你」，樓主得知真相後放寬心，表示「終於有同行俾到解答我，而唔係話張紙重用」。

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