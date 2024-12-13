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網絡熱話｜收空姐紙巾驚現神秘符號港男憂是邪教密碼　網民笑稱「想同你表白」同行揭真相

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

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收空姐紙巾驚現神秘符號，港男憂是邪教密碼，網民笑稱「想同你表白」，同行揭真相。

【搭飛機／空姐／紙巾／旅行】不少人坐飛機都會享用飛機餐，而空姐在送餐時都會配上紙巾供乘客使用。近日一名港男在網上發文求助，指日前搭飛機時空姐給了他一張畫有奇怪符號的紙巾，擔心恐是邪教密碼。

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搭飛機｜港男收空姐紙巾驚現神秘符號

一名港男近日在Threads發文分享，指日前坐飛機時，空姐給了他一張畫有奇怪符號的紙巾，「擔心佢係啲咩邪教嘢」，於是向網民求助：「我有冇啲咩要擔心」。

港男收空姐紙巾驚現神秘符號。（圖自Threads）

帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛發揮創意回應，「其實佢自己寫咗電話俾你，集齊8張紙巾就有齊」、「佢想同你表白」。不過亦有網民指該名港男「諗多咗」，「試吓枝筆有無墨啫，唔小心派咗俾你」、「上手用過，小心病毒」。

更多網民留言請看：

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隨後帖文亦引來同為空姐的行家，親自解開真相：「同行代答，佢寫47k，應該係個客瞓咗想mark低，但唔小心俾咗你」。

搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方曝光

綜合外媒報道，旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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同場加映：專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

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