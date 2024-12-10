廁所偷拍｜港大女生借用男廁遭偷拍　19歲內地男生被捕

▲ 香港大學太古堂宿舍發生廁所內偷拍事件。（香港大學facebook圖片）

香港大學太古堂宿舍發生廁所內偷拍事件。一名港大女學生到太古堂男宿舍探望男友期間借用男廁，懷疑遭同層宿生用手機偷拍。經警方調查後，以涉嫌「窺淫罪」拘捕一名19歲內地男生，已獲准保釋候查。

消息指，警方於上周四（5日）接獲報案，22歲女子在西區般咸道一個洗手間內懷疑遭人偷拍。警方初步調查後，拘捕一名涉案19歲內地男子，該男子已獲准保釋候查，明年1月上旬須向警方報到。案件交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進。

據了解，事發於港大太古堂，女事主、其男朋友及男被捕人均為太古堂宿生，當日下午到男生樓層探望男友，期間因肚痛不適借用男廁，其間發現廁格下方有一部電話，事主及男友當場截停疑犯，並揭發對方手機內藏多段女生如廁的照片及影片，於是報警。警方接報到場調查，正了解其犯案動機。

港大太古堂事後發出一則通告，指一名男宿生在男廁內偷拍一名女宿生被捕，警方正調查案件，而校方已向被捕男宿生發信終止其住宿資格。校方亦在通告列出太古堂舍堂規則，提醒宿生在晚上10時30分至翌晨8時30分期間，禁止逗留在異性所屬樓層，亦不可私下換房，如有違反規則，或會面臨紀律行動。

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