肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了

【陳文茜/肺腺癌/復發】台灣名作家、主持兼傳媒人、現年66歲的陳文茜自5年前證實患上肺腺癌，原以為病情已有好轉，豈料早前她身體檢查時，卻被醫生告之癌症復發，目前更需裝上人工血管。

最新影片:

陳文茜於本月6日以《我賭輸了》為題發文，指通過正電子掃描，被醫生通知她肺腺癌復發，而且「肝臟三個腫瘤中，兩個惡性，一個水泡」。而正當她準備站起身時，她指原來惡耗還未完結:

正當我準備站起身時，醫生小聲說：右骨盆腔也有一個。這是什麼癌細胞？發展這麼快？

不過文末她卻指:

知道自己比過去更重病後，我看到的世界越來越美。我獨自一人，卻很自在。

直至昨日(9日)陳文茜再次於Facebook 更新其病情，指目前需裝上人工血管。她提到，這是她時隔一年半後再次裝上人工血管，並形容此次讓她感覺生活煥然一新，「我們凝聚成一個整體，剝脫了不必要的注射困擾、抽血困難重重的心灰意冷。」

不過，今日(10日)陳文茜入院進行活組織切片化驗前，則在Facebook表示可能並非是癌症:

某位大名醫說我有千分之一的機會，可能是隱球菌感染，而非Cancer。因為擴散太快，不符合常理。隱球菌仍然要手術，抗生素治療半年。千分之一？

她指事到如今，只會抱平常心:

我把一切交給命運。沒有苛求，也不必擔心。



▼ 點擊圖片放大 +17 +16

「肺腺癌」又名「無聲殺手」

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾接受訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

同場加映：肺腺癌｜肺腺癌與肺癌有何分別？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：罹患肺癌4大常見成因

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

相關文章:

汪建民病逝︱汪建民罹肺腺癌離世終年56歲 醫揭8症狀「常被誤認感冒」75%發現已末期

田蕊妮患肺腺癌｜田蕊妮早前驚患肺腺癌 杜汶澤揭太太100%無癌細胞術後留疤稱是「生命的延續」

劉謙患癌丨48歲知名魔術師劉謙證患肺腺癌 醫生拆解「無聲癌症殺手」早期徵狀

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5