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脂肪肝｜逾100萬港人患脂肪肝　醫生嚴選9大養肝食物　富含1元素降19%風險【附養肝生活+飲食貼士】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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【脂肪肝／類黃酮／護肝／養肝】脂肪肝與飲食息息相關，有研究指出，多吃富含類黃酮的食物可以不吃藥逆轉脂肪肝！故此，台灣有醫生嚴選出一系列養肝食物清單，當中大推3種食物，能夠顯著降低患脂肪肝風險及肝臟發炎指數。

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脂肪肝｜9種富含類黃酮食物

台灣腎臟科醫生王介立在Faceook專頁發文引述國外一項大型研究，指出多攝取富含類黃酮食物有效降低患脂肪肝風險19%，特別是多吃蘋果和喝茶的人士，患脂肪肝風險顯著降低。該項研究分析超過12萬名40至60歲成人的飲食數據與健康指標，嚴選出9種富含類黃酮食物：

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  • 茶（包括紅茶&綠茶）
  • 蘋果
  • 莓果
  • 紅酒
  • 葡萄
  • 甜椒
  • 洋蔥
  • 黑朱古力
  • 橘類水果（如橙子&西柚等）

研究發現，上述食物攝取量越高，患上脂肪肝風險越低，當中以蘋果、茶和黑朱古力特別能夠顯著降低肝臟脂肪和發炎指數。

脂肪肝｜10大方法逆轉脂肪肝

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在YouTube頻道「小青書」分享10大方法逆轉脂肪肝：

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脂肪肝｜6招簡單飲食助逆轉脂肪肝

假如不幸出現中重度脂肪肝，建議採取相應的專業治療，否則恐怕會發展成肝炎、肝纖維化和肝硬化等問題，但如果是輕度脂肪肝，是可以透過以下6招簡單飲食逆轉：

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脂肪肝｜生活3招助養生護肝

除此之外，想要護肝，醫生亦建議平日生活應注意以下3點：

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  • 注意限製糖分攝入：減少高油高糖食物的攝入，避免糖及脂質於體內互相轉化；
  • 多吃膳食纖維：可有助改善胰島素抗性、減緩脂肪吸收、促進膽固醇排泄；
  • 規律運動：尤其脂肪肝患者每周起碼要進便5天、40分鐘以上的中等強度運動，例如如慢跑、快走、游泳等，假如無法於40分鐘內一次完成，亦可以每日分為2次、每次20分鐘，而所謂的中等強度，是指運動時稍有勞累，可說出一些短句子交流，但說出完整長句子會岔氣的強度。

脂肪肝｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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