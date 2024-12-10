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記者直擊｜西環50年老字號新興食家　馳名懷舊點心夜茶因1原因停業

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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【新興食家/飲茶/老字號點心】屹立西環逾半世紀老字號點心店新興食家，以其獨特夜茶文化和懷舊中式點心聞名，不僅是大學生和街坊聚集地，更是遊客心中美食聖地。近日有網民稱該店已停業，TOPick記者特別到場觀察，發現門外張貼了告示並因為這個原因停業。

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老字號新興食家｜夜茶風情

新興食家以其懷舊中式點心，獨特夜茶風情，吸引了不少街坊及旅客，就連謝霆鋒、房祖名、陳奕迅亦曾是座上客。最近有不少網民在小紅書發文，稱該店已停業，有遊客甚至「摸門釘」，不少熟客亦對停業消息感到突然，表示「 一整個月都不能吃」，並留言表示期待著它能早日重開！

TOPick記者特別到該店觀察，店舖已落閘，只見閘外張貼了搶眼黃色告示，表示於12月1日起暫時停業，進行內部裝修，預計在12月底逐步恢復營業，但未有確實重開日子。

有不少途經新興食家的老街坊搞不清怎麼回事，停下腳步拉下眼鏡瞇著眼觀看告示，不禁皺眉慨嘆又少了一個聚腳點。不過附近鄰居形容︰「門外經常有人龍，以大學生及老人家為主，店內環境擠迫，仍沿用舊式摺枱膠椅，一點都不舒適。」，難怪新興食家要進行內部裝修，以全新面貌示人。

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老字號新興食家｜歎一盅兩件聚腳點

新興食家位於堅尼地城，屹立在該區逾50多年，雖然裝修欠奉，又殘又舊，但這種陳舊環境，吸引了不少明星到訪，可見店鋪受歡迎程度。營業時間由凌晨三點開到中午四點，故此吸引不少附近學生通宵達旦後，前往飲「早荼」，又或是老街坊歎一盅兩件聚腳點。

老字號新興食家｜老派師傅特色點心

新興食家主打自家製老派懷舊點心，從點心紙可見超過50款選擇，有些點心款式幾近絶跡。從傳統雞絲粉卷、鴨腳紮、到獨特南乳燒腩卷、豬潤燒賣和臘腸卷，每一道點心都充滿了老派的風味。價格方面，茶位僅需$8，點心每籠$23起，實惠的價格讓食客們可以盡情享受。

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