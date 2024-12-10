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親子自助餐優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一　$233起歎生蠔/生滾蟹粥/蒸新鮮龍蝦

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

香港沙田萬怡酒店自助餐買一送一，人均低至$233。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】香港沙田萬怡酒店推出自助餐買一送一優惠，人均低至$233，即可任食生蠔、生滾蟹粥、鱈場蟹腳、MOVENPICK 雪糕，晚餐更有蒸新鮮龍蝦、麵包蟹、鮑魚等，一次過滿足大人和小朋友的願望，即睇詳情！

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校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

自助餐優惠｜海中寶．春日薈萃」自助晚餐

香港沙田萬怡酒店MoMo Café 1月1日起供應「海中寶．春日薈萃」自助晚餐，任食多款冰鎮海鮮、刺身，包括即開生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口等。熱葷有烤南澳洲 36。MB2 金獎牛肩胛肉、慢煮比利時杜洛克豬柳、花膠宋嫂魚羮、生滾蟹粥、蒸新鮮龍蝦、清蒸沙巴龍躉、明爐蜜汁叉燒、蜜椒牛仔骨等。另外還有MOVENPICK 雪糕、Beck’s 啤酒。周末限定供應麵包蟹、鮑魚、燒南非 M5 和牛肩胛肉等。

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自助餐優惠｜「海中寶．春日薈萃」自助午餐

自助午餐的菜式選擇亦相當多，除了有即開生蠔，還有蒜香花雕蝦、煎蟹肉櫻花蝦薄罉、龍蝦汁海鮮煎盲鰽柳、鮮茄龍蝦湯浸菜苗、海鮮燴拉麵等，當然少不了MOVENPICK 雪糕及多款特色甜品，例如櫻花白豆蛋糕卷、西米奶皇布甸。周末更限定供應波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、生滾花膠蟹粥等美食。

自助餐優惠｜「野菌與可可聖誕盛宴」自助晚餐

此外，MoMo Café現供應「野菌與可可聖誕盛宴」自助晚餐，美食包括即開生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦（平日限定）、燒澳洲穀飼西冷牛肉、燒聖誕火雞、蜜糖烤金門火腿、芝士噴泉、原個巴馬臣芝士米仔粉配松露油、MOVENPICK 雪糕等。

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自助餐優惠｜香港沙田萬怡酒店自助餐買一送一

香港沙田萬怡酒店自助餐詳情
預訂日期：2024年12月10日12:00至11月17日23:59
用餐日期：2024年12月11日至2025年1月31日
地址：新界沙田安平街1號2樓香港沙田萬怡酒店 MoMo Café

【KKday 買一送一】「海中寶．春日薈萃」自助晚餐
用餐時間：18:00 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $850/2位，平均$425/位（原價$1,558/2位）
以6折加購：小童（3-11歲）$314/位，長者（60歲以上）$412/位（原價小童$493/位，長者$647/位）

星期五至日、公眾假期及前夕 $946/2位，平均$473/位（原價$1,734/2位）
65折加購：小童（3-11歲）$328/位，長者（60歲以上）$468/位（原價小童$515/位，長者$735/位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 買一送一】「海中寶．春日薈萃」自助午餐
用餐時間：星期一至五 12:00–14:30；星期六至日及公眾假期 12:00–15:00
優惠價：
星期一至五 $466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）
以6折加購：小童（3-11歲）$174/位，長者（60歲以上）$216/位（原價小童$273/位，長者$339/位）

星期六至日及公眾假期 $5982位，平均$299/位（原價$1,096/2位）
以6折加購：小童（3-11歲）$174/位，長者（60歲以上）$216/位（原價小童$273/位，長者$339/位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday 買一送一】「野菌與可可聖誕盛宴」自助晚餐
用餐時間：18:00 - 21:30
優惠價：
星期一至四 $790/2位，平均$395/位（原價$1,448/2位）
以65折加購：小童（3-11歲）$306/位，長者（60歲以上）$411/位（原價小童 $449/位，長者$603/位）

星期五至日、公眾假期及前夕 $898/2位，平均$449/位（原價$1,646/2位）
以65折加購：小童（3-11歲）$329/位，長者（60歲以上）$479/位 
預訂連結：【KKday網站

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親子自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一　$209起任食生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦

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