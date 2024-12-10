  • 21°C
香港時間：20241210日 (二) 19:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

周杰倫演唱會｜周杰倫開騷獲巨星撐場完騷攬實老婆媽咪　林志穎15歲大仔激罕露面靚仔過爸爸

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

周杰倫台北開騷爆發全城熱話，除了老婆昆凌和媽咪，多位巨星都有到場支持！

【周杰倫/演唱會/昆凌/林志穎/林志玲】天王周杰倫久違7年再開騷，獲得多位巨星到場朝聖，連日來熱爆網絡！林志穎還帶同15歲大仔Kimi撐場，Kimi自4歲跟爸爸參加完真人騷後，已絕少公開露面，今次激罕現身，獲讚愈大愈靚仔，而林志玲也有出現，結果爆發「志穎志玲不思議現象」！

點擊圖片放大
+7
+6

周杰倫演唱會｜周杰倫完騷老婆媽咪抱緊處理

周杰倫在台北舉行一連4場演唱會，日前終於圓滿結束，完騷後老婆昆凌和媽咪葉惠美即到後台攬實合照，可見婆媳關係良好；身為天王嫂的昆凌連日來都有現身支持老公，並在社交平台分享演唱會點滴，她除了晒出跟奶奶和老公的合照外，最令人驚喜的是她分享了一段「老婆視覺」影片，片中見周杰倫一臉寵溺的撲向老婆，感覺就是想抱實老婆不放，令網民驚嘆兩人結婚9年仍像處於熱戀階段，羨煞旁人！

最新影片推介:

童學園
校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

周杰倫演唱會｜周杰倫開騷現場星光熠熠

昆凌還在小紅書發文寫下：「爸比好棒！」網民紛紛留言指昆凌是最令人羨慕的女人，除了天王嫂成為話題，其實每晚到場睇騷的藝人也成為討論對象，因為到場的不乏巨星，包括天后張惠妹、日本男星山下智久、國民老公許光漢、名模林志玲和不老男神林志穎等，當中林志穎還帶同大仔Kimi和一對雙胞胎到場，雙胞胎兄弟Jeson更上台跟周杰倫合唱《稻香》，彷彿當晚成為了親子場。

周杰倫演唱會｜林志穎大仔激罕露面比爸爸還要靚仔

Kimi今年9月踏入15歲生日，他11年前跟爸爸參加內地真人騷《爸爸去哪兒》第1季，因長相可愛和性格乖巧而爆紅，不過Kimi自上小學後，林志穎怕耽誤其學業，所以已不再讓Kimi公開露面，如今竟在周杰倫演唱會激罕露出正面，令人驚喜！

在演唱會上Kimi並沒有跟爸爸坐在一起，而是坐在爸爸後面一排，雖然他戴上了黑色口罩，但眉宇之間不難令人認出他就是Kimi，而且他露出來的濃眉大眼激似爸爸，十分秀氣，絕對是一個倒模印出來，網民不禁讚嘆：「大帥哥的兒子當然也是大帥哥啦」、「比爸爸還帥啦」。

點擊圖片放大
+13
+12

周杰倫演唱會｜林志玲林志穎現不思議凍齡現象？

不過在誇獎Kimi的同時，大家亦驚訝林志穎的凍齡狀態，生於1974年10月15日的他已年屆50歲，但卻是「上一秒鏡頭裡的林志穎，還依舊長那樣」。而最令人感到不思議的是，同樣有到場睇騷的林志玲，她也是出生於1974年，上月底剛滿50歲，但她在演唱會台下竟發光發亮，皮膚由底透出光澤，身材依舊苗條，說話還是娃娃音，美貌彷彿停留在20年前，網民忍不住問：「志玲姐姐偷吃了防腐劑嗎？」

由於林志穎和林志玲的不老現象太驚人，繼而引發「志穎志玲不思議現象」熱話，他們巧合地同年出生，又巧合地名字都有「林志」，不少人看後，都紛紛表示要將子女改名為「林志」系列。

相關內容：

名人家居｜周杰倫1.7億豪宅360度俯瞰台北美景　為子女設多個遊樂區+夢幻粉紅城堡

【海外升學】周杰倫女兒升小入讀澳洲百年名校　每年學費近16萬

【音樂神童】周杰倫4歲兒默默畫音符作曲　讚嘆囝囝是莫扎特蕭邦轉世

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【星二代】 周杰倫7歲女傳讀澳洲名校 擁147年歷史1年學費22萬
12:08 2022/11/12
【星二代】 周杰倫7歲女傳讀澳洲名校 擁147年歷史1年學費22萬
【父愛爆棚】41歲余文樂脹爆變谷德昭　湊仔落街場打籃球獲周杰倫教波
13:16 2023/04/13
【父愛爆棚】41歲余文樂脹爆變谷德昭　湊仔落街場打籃球獲周杰倫教波
【海外升學】周杰倫女兒升小入讀澳洲百年名校　每年學費近16萬
16:44 2023/06/27
【海外升學】周杰倫女兒升小入讀澳洲百年名校　每年學費近16萬
名人家居｜周杰倫1.7億豪宅360度俯瞰台北美景　為子女設多個遊樂區+夢幻粉紅城堡
18:13 2024/12/09
名人家居｜周杰倫1.7億豪宅360度俯瞰台北美景　為子女設多個遊樂區+夢幻粉紅城堡

你可能感興趣

【星二代】 周杰倫7歲女傳讀澳洲名校 擁147年歷史1年學費22萬
12:08 2022/11/12
【星二代】 周杰倫7歲女傳讀澳洲名校 擁147年歷史1年學費22萬
【父愛爆棚】41歲余文樂脹爆變谷德昭　湊仔落街場打籃球獲周杰倫教波
13:16 2023/04/13
【父愛爆棚】41歲余文樂脹爆變谷德昭　湊仔落街場打籃球獲周杰倫教波
【海外升學】周杰倫女兒升小入讀澳洲百年名校　每年學費近16萬
16:44 2023/06/27
【海外升學】周杰倫女兒升小入讀澳洲百年名校　每年學費近16萬
周杰倫 昆凌 歌手 演唱會 林志玲 林志穎

最高瀏覽

肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度