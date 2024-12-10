周杰倫演唱會｜周杰倫開騷獲巨星撐場完騷攬實老婆媽咪　林志穎15歲大仔激罕露面靚仔過爸爸

▲ 周杰倫台北開騷爆發全城熱話，除了老婆昆凌和媽咪，多位巨星都有到場支持！

【周杰倫/演唱會/昆凌/林志穎/林志玲】天王周杰倫久違7年再開騷，獲得多位巨星到場朝聖，連日來熱爆網絡！林志穎還帶同15歲大仔Kimi撐場，Kimi自4歲跟爸爸參加完真人騷後，已絕少公開露面，今次激罕現身，獲讚愈大愈靚仔，而林志玲也有出現，結果爆發「志穎志玲不思議現象」！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

周杰倫演唱會｜周杰倫完騷老婆媽咪抱緊處理

周杰倫在台北舉行一連4場演唱會，日前終於圓滿結束，完騷後老婆昆凌和媽咪葉惠美即到後台攬實合照，可見婆媳關係良好；身為天王嫂的昆凌連日來都有現身支持老公，並在社交平台分享演唱會點滴，她除了晒出跟奶奶和老公的合照外，最令人驚喜的是她分享了一段「老婆視覺」影片，片中見周杰倫一臉寵溺的撲向老婆，感覺就是想抱實老婆不放，令網民驚嘆兩人結婚9年仍像處於熱戀階段，羨煞旁人！

最新影片推介:

周杰倫演唱會｜周杰倫開騷現場星光熠熠

昆凌還在小紅書發文寫下：「爸比好棒！」網民紛紛留言指昆凌是最令人羨慕的女人，除了天王嫂成為話題，其實每晚到場睇騷的藝人也成為討論對象，因為到場的不乏巨星，包括天后張惠妹、日本男星山下智久、國民老公許光漢、名模林志玲和不老男神林志穎等，當中林志穎還帶同大仔Kimi和一對雙胞胎到場，雙胞胎兄弟Jeson更上台跟周杰倫合唱《稻香》，彷彿當晚成為了親子場。

周杰倫演唱會｜林志穎大仔激罕露面比爸爸還要靚仔

Kimi今年9月踏入15歲生日，他11年前跟爸爸參加內地真人騷《爸爸去哪兒》第1季，因長相可愛和性格乖巧而爆紅，不過Kimi自上小學後，林志穎怕耽誤其學業，所以已不再讓Kimi公開露面，如今竟在周杰倫演唱會激罕露出正面，令人驚喜！

在演唱會上Kimi並沒有跟爸爸坐在一起，而是坐在爸爸後面一排，雖然他戴上了黑色口罩，但眉宇之間不難令人認出他就是Kimi，而且他露出來的濃眉大眼激似爸爸，十分秀氣，絕對是一個倒模印出來，網民不禁讚嘆：「大帥哥的兒子當然也是大帥哥啦」、「比爸爸還帥啦」。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

周杰倫演唱會｜林志玲林志穎現不思議凍齡現象？

不過在誇獎Kimi的同時，大家亦驚訝林志穎的凍齡狀態，生於1974年10月15日的他已年屆50歲，但卻是「上一秒鏡頭裡的林志穎，還依舊長那樣」。而最令人感到不思議的是，同樣有到場睇騷的林志玲，她也是出生於1974年，上月底剛滿50歲，但她在演唱會台下竟發光發亮，皮膚由底透出光澤，身材依舊苗條，說話還是娃娃音，美貌彷彿停留在20年前，網民忍不住問：「志玲姐姐偷吃了防腐劑嗎？」

由於林志穎和林志玲的不老現象太驚人，繼而引發「志穎志玲不思議現象」熱話，他們巧合地同年出生，又巧合地名字都有「林志」，不少人看後，都紛紛表示要將子女改名為「林志」系列。

相關內容：

名人家居｜周杰倫1.7億豪宅360度俯瞰台北美景 為子女設多個遊樂區+夢幻粉紅城堡

【海外升學】周杰倫女兒升小入讀澳洲百年名校 每年學費近16萬

【音樂神童】周杰倫4歲兒默默畫音符作曲 讚嘆囝囝是莫扎特蕭邦轉世

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】