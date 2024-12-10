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大熊貓｜海洋公園派籌分流探訪安安可可　限時10分鐘

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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由於公眾反應熱烈，海洋公園實施分流管制，每15分鐘向訪客派籌，每人可入場參觀10分鐘。（梁偉榮攝）

【大熊貓/安安/可可】中央贈港大熊貓「安安」、「可可」日前正式與公眾見面。由於公眾反應熱烈，海洋公園實施分流管制，每15分鐘向訪客派籌，每人可入場參觀10分鐘。海洋公園主席龐建貽今日（10日）表示，首日有數千人排隊參觀，分流過程順暢，符合園方預期。

龐建貽今早接受電台訪問表示，受展館容納量所限，周末探望安安可可需要取籌進場，每個籌限時觀看10分鐘，直言是基於訪客的體驗及安全考量，以免出現展館過於擠迫的情況。此舉乃參考不同地區熊貓館的做法，認為每次10分鐘觀賞時間是足夠的，希望訪客在平日可以有多一點時間觀看。

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他又指，入場遊客以港人為主，其次分別是來自內地和東南亞的旅客。園方已安排每日三個時段直播「安安」、「可可」生活實況，同樣受到大眾歡迎。

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