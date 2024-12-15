巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資　車長勸畀錢反被鬧爆

▲ 阿伯嘟廁紙當付車資，車長勸畀錢反被鬧爆。

【巴士/車資/阿伯】乘搭巴士須支付車資可謂天經地義。近日，Youtube頻道「RideMee亂配字幕」上載影片，指有阿伯乘搭巴士用廁紙作八達通「拍卡」後便走入車廂，司機發現後要求其支付車資，惟阿伯指責其態度差而拒付款。

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巴士阿伯｜阿伯嘟廁紙當付車資

據影片可見，阿伯乘搭巴士時，將廁紙當作八達通，拍在八達通收款裝置上，便往車廂內走動。司機見狀立即開門走出司機位，上前叫住阿伯拍卡補繳車資，惟阿伯解釋自己拿錯卡，又指責司機態度不好，拒不付款。

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事發時巴士正停靠在鑽石山彩虹道啟翔苑側巴士總站，站長在車門外對阿叔說道，「咁你都要畀錢先得㗎你」，阿伯則回應稱「我可以畀錢，但係佢（司機）XX我呢，就唔X畀錢！」。站長表示「咁唔X畀錢，不如坐第2架（巴士），落嚟啦落嚟啦落嚟啦」。

巴士阿伯｜阿伯指責司機態度惡劣

阿伯強調此自己非沒錢，而是因司機態度惡劣才不願意支付車資，「我唔係無錢喎！佢（司機）XX我就唔畀錢」，並一直重複，站長表示「我知，一樣還一樣，你落嚟先你落嚟先」，隨後阿伯更揚言報警，「我唔理，你咪報警囉，一齊啦，無所謂㗎」。

問及乘搭巴士是否可以不支付車資時，阿伯連忙否認，惟站長駁斥道「咁你頭先畀張廁紙都唔啱㗎喎！即係你畀張廁紙先就可以嘅？你自己個邏輯都錯啦！」。

阿伯隨後又指責站長罵他，站長見屢次勸告無用，表示「我何來X你呢又？得喇，報下（警）啦，唔好煩喇」。最終，車上乘客轉坐另一班車離開，阿伯與司機留在車內等候警察到場處理。

巴士阿伯｜網民：恃老賣老

此事引起網民熱議，紛紛指責阿伯行為離譜，亦有人猜測阿伯此舉是為博懵，「恃老賣老」、「阿伯阻住地球傳」、「當然是老伯錯先啦」、「擺明個老伯想博懵，無理由個司機會無端端插人」、「其實司機真係唔使勞氣，叫佢都唔畀錢，即時報警」、「支持司机」。

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