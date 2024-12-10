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聖誕好去處2024｜利園搞驚喜AI聖誕之旅　胡子彤帶你玩盡4大體驗區

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撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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利園搞驚喜 AI 聖誕之旅zxab 胡子彤帶你玩盡4大體驗區zxad

【聖誕好去處2024】聖誕佳節將近，利園區推出「Moments of Sparkle 利園AI聖誕之旅」獨家驚喜活動——全港首個四重AI 沉浸式體驗！香港棒球員及男演員胡子彤，率先嘗鮮，試玩四重AI體驗。

，戴上全新 Marshall 頭戴式耳機 Major V 全方位感受由你製作的 音樂，更可與摯友分享專屬聖誕佳音！

由即日起至 2025 年 1 月1 日，希慎廣場中庭和啓超道入口的戶外空間一躍變身型格再添玩味的 AI 生成器，首度糅合生成式 AI 概念打造「四大體驗區」，以影片、照片和歌曲等不同形式，讓你盡享獨家 AI 視聽盛宴，收穫親手製作、量身定製的驚喜聖誕禮物及約會路線，感受2024 利園區聖誕獨特魅力！

掃描 QR 碼即時下載貼紙相片， 同時解鎖利園為你量身定做的聖誕慶典路線，探索你 的專屬屬性利園區精選新店。

其中以全港首個 AI MV 創作體驗最有特色，顧客可與摯愛化身 MV 主角，配上自創歌曲、歌詞及自訂祝福賀語，製成尊屬聖誕影片賀卡！

日前，胡子彤（Tony Wu）率先嘗鮮，試玩四重 AI 體驗。胡子彤不僅是本年度炙手可熱的當紅演員，同時還是一名棒球運動員，最近更突破性進軍音樂界，展現其全方位發展的才華！胡子彤形象百變，與利園區多樣的潮流面貌有異曲同工之妙。

讓你瞬間化身虛擬角色，與摯愛步入白色聖誕，在 AI 的夢幻雪地中創造美好的回憶。

希慎廣場 1 樓中庭搖身一變成打碟舞台，最搶眼的當屬以巨型耳機造型的主舞台，配合位於左右兩側的影片及音樂 AI 體驗，讓大家穿梭 AI 音符世界之中。

第1重：AI Music Video 體驗*（希慎廣場中庭）全港首個 AI MV 創作體驗，你可與摯愛化身主角穿梭於全新面貌的利園區，配上自創歌曲、歌詞、及自定祝福賀語，打造尊屬 MV 點亮聖誕溫馨時刻，並下載 MV帶走這份獨特驚喜，與親友分享你的聖誕影片賀卡！
*凡持有利園區的即日購物收據，即可換取一次體驗機會。
第2重：AI音樂詞曲創作工房（希慎廣場中庭）在節日以歌曲傳情達意，讓你化身冬日 AI 音樂人，簡單填寫關鍵字，並在8大音樂類型中挑選自己喜愛的音樂類型，就能創作出獨一無二的詞曲，戴上全新Marshall 頭戴式耳機 Major V 全方位感受由你製作的音樂，更可與摯友分享專屬聖誕佳音！
第3重：聖誕 AI 貼紙相體驗館*（啓超道入口）全港唯一實體 AI 貼紙相體驗，選擇你的8大利園聖誕角色，搭配充滿節日氣氛的別緻場景，拍下閃亮聖誕時刻，留下窩心回憶。掃描 QR 碼即時下載貼紙相片，同時解鎖利園為你量身定做的聖誕慶典路線，探索你的專屬屬性利園區精選新店。
*凡持有利園區的即日購物收據，即可換取一次體驗機會
第4重 – 聖誕 AI 鏡像郵筒（啓超道入口）讓你瞬間化身虛擬角色，與摯愛步入白色聖誕，在 AI的夢幻雪地中創造美好的回憶。

除了上述4大好玩AI體驗區外，更有大量名店商舖供大家選購聖誕新年禮物，而利園區「Moments of Sparkle」的活動更是浪接浪！香港青年藝術協會將於 12 月 14 日 及 15 日帶來精彩絕倫的搖擺舞快閃表演，為聖誕慶祝活動再添活力與驚喜，記得準時 捕捉！

Lee Gardens 會員更可憑積分在夢幻飄雪的氛圍中與 聖誕老人合照。

聖誕期間（即日至12 月 25 日），利園區還特別邀請樂隊 The Hertz 及其他團體 帶來聖誕表演，傾情演繹美妙樂曲以及大家耳熟能詳的聖誕歌曲，現場點燃氣氛迎佳節，創造冬日難忘美好回憶！

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成為 Lee Gardens 會員，即日起至 12 月 26 日，在利園區消費滿港幣$800，即可獲得最新開幕的奇力雜貨電子優惠券！ 連同與恒生銀行合作推出的消費優惠， 於利園區每日可賺取總值超過港幣 $20,000 電子優惠券。訪港旅客還可享受 高達港幣$1,100 的優惠券。（優惠受條 款 及 細 則 約 束 ， 詳情可按此瀏覽） Lee Gardens會員更可憑積分在夢幻飄雪的氛圍中與聖誕老人合照，現場還有神秘冬日聖誕體驗，大家要把握機會了。

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