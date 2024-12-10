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炎明熹新歌︱炎明熹推出新歌《最動人一次》疑成功解凍　一個原因雙方合約存變數

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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炎明熹推出新歌《最動人一次》MV。

本屬TVB皇牌的炎明熹（Gigi）疑因合約被雪藏近大半年，人氣王幕前工作量大減近乎零。不過炎明熹似乎有望出雪櫃。

雖然炎明熹近大半年入雪櫃，但一直保持在個人社交平台分享生活點滴，與粉絲保持聯繫。於昨日（12月9日），她便在社交網分享早前與朋友到韓國旅遊的照片及短片，寫道：「懶得P相啦，你哋慢慢睇，不過最尾嗰度有P咗啲嘢，可以估吓，哈哈！溫馨提示：第四張係口氣攻擊，還有今天九點的MV。」

炎明熹在發文所提到的MV，就是她於本年初拍攝的音樂特輯《戀上西沙》的主題曲《最動人一次》MV，MV由TVB Music Group的官方YouTube發布。同時，此歌更是由剛被飛出《中年好聲音3》評審團的伍仲衡負責作曲、編曲及監製。

《戀上西沙》此音樂特輯於年初拍攝，其實原訂在8月31日播出，但現在延至12月21日播。

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炎明熹新歌︱將出席《戀上西沙》發布會

另外，在本周日（12月15日）下午3時，炎明熹將現身西沙Go Park出席《戀上西沙》發布會。主辦方更指，Gigi屆時將在會上分享角色背後故事。

雖然炎明熹音樂特輯終於可見天日，並且可以「復出」幕前出席活動，但也指TVB這次純粹只因為廣告才「放人」，即炎明熹不是真的「出雪櫃」，所以未能斷定她是否。

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