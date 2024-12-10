  • 22°C
香港時間：20241210日 (二) 13:18

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳門好去處｜澳門上葡京酒店「自助山」買一送一　$197起歎冰鎮海鮮/即煮龍蝦/鮑魚

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

澳門上葡京酒店「自助山」買一送一，$197起歎冰鎮海鮮。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】不少港人都喜歡在周末去澳門快閃遊。澳門上葡京酒店「自助山」餐廳推出自助餐買一送一優惠，人均只需$197，即可任食冰鎮海鮮、新加坡肉骨茶；「海鮮自助晚餐」歎即煮龍蝦、鮑魚，亦低至$755。

最新影片：

童學園
校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

澳門上葡京酒店「自助山」3小時自助午餐

澳門上葡京酒店「自助山」餐廳供應8款人氣冷盤海 鮮、時令刺身與壽司卷物，還有的東南亞地道美食，包括新加坡肉骨茶、 馬來西亞沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等，更有多款中式佳餚及西式美饌。

澳門上葡京酒店「海鮮自助晚餐」

餐廳備有龍蝦、鮑魚和蜆等各種鮮活海鮮可供額外選購，客人可單選或購買海鮮套餐，並指定喜歡的烹調方式，如法式芝士焗、蒜蓉清蒸、椒鹽爆炒等，而海鮮套餐更可配搭啤酒、葡萄酒或香檳。客人還可加購一 系列特色飲品，包括新鮮椰青、精選餐酒和啤酒塔等。

點擊圖片放大
+7
+6

澳門上葡京酒店自助餐買一送一

澳門上葡京酒店「自助山」優惠詳情
預訂日期 ：2024年12月10日15：00至12月16日 2359
用餐日期：2024年12月11日至12月31日
地址：澳門上葡京3樓

【KKday 買一送一】自助午餐
用餐時間：12:00 – 15:00
優惠價：成人$394/2位，平均$197/位（原價 成人$449/位，小童$252/位）
*每位成人可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐
預訂連結：【KKday網站

【KKday 88折】自助晚餐（包含現場即煮海鮮）
用餐時間：18:00 – 22:00
優惠價：
星期一至四 成人$755/位，小童$469/位（原價 成人$856/位，小童$433/位）
星期五至日 成人$845/位，小童$524/位（原價 成人$966/位，小童$483/位）
12月24至26、31日 成人$960/位，小童$587/位 （原價 成人$1,087/位，小童$604/位）
預訂連結：【KKday網站

更多自助餐優惠報道：

親子自助餐優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一　$233起歎生蠔/生滾蟹粥/蒸新鮮龍蝦

親子自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一　$209起任食生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦

親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　$329起任食龍蝦/鱈場蟹腳/蠔皇鮑魚

親子自助餐｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$257起任食焗生蠔/即煮鮑魚/波士頓龍蝦

親子自助餐｜文華東方酒店自助餐突發買二送二　$489起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹腳

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

記者直擊｜西環50年老字號新興食家　馳名懷舊點心夜茶因1原因停業
今日 11:26
記者直擊｜西環50年老字號新興食家　馳名懷舊點心夜茶因1原因停業
懷舊冰室︱大坑70年老字號民聲冰室停業　招牌咸蛋肉餅山日賣200個
今日 10:58
懷舊冰室︱大坑70年老字號民聲冰室停業　招牌咸蛋肉餅山日賣200個
迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號開放預訂$3391起　金怡假期同步開售送2大優惠
19:48 2024/12/09
迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號開放預訂$3391起　金怡假期同步開售送2大優惠

你可能感興趣

記者直擊｜西環50年老字號新興食家　馳名懷舊點心夜茶因1原因停業
今日 11:26
記者直擊｜西環50年老字號新興食家　馳名懷舊點心夜茶因1原因停業
懷舊冰室︱大坑70年老字號民聲冰室停業　招牌咸蛋肉餅山日賣200個
今日 10:58
懷舊冰室︱大坑70年老字號民聲冰室停業　招牌咸蛋肉餅山日賣200個
迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號開放預訂$3391起　金怡假期同步開售送2大優惠
19:48 2024/12/09
迪士尼郵輪2025｜迪士尼郵輪探險號開放預訂$3391起　金怡假期同步開售送2大優惠
澳門 自助餐 酒店

最高瀏覽

消委會食油推薦2024｜消委會檢測6成食油含基因致癌物　推介14款5星安全食油名單3款零污染物
消委會食油推薦2024｜消委會檢測6成食油含基因致癌物　推介14款5星安全食油名單3款零污染物
腦中風｜26歲男子突發腦中風全因三餐都要吃1種食物　醫生：3類食物要少吃
腦中風｜26歲男子突發腦中風全因三餐都要吃1種食物　醫生：3類食物要少吃
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
口臭困擾｜男友瞓覺散發老鼠「屍臭味」刷牙漱口水都沒用　過來人揭背後原因：快去醫院！
口臭困擾｜男友瞓覺散發老鼠「屍臭味」刷牙漱口水都沒用　過來人揭背後原因：快去醫院！
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度