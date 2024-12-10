澳門好去處｜澳門上葡京酒店「自助山」買一送一　$197起歎冰鎮海鮮/即煮龍蝦/鮑魚

▲ 澳門上葡京酒店「自助山」買一送一，$197起歎冰鎮海鮮。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】不少港人都喜歡在周末去澳門快閃遊。澳門上葡京酒店「自助山」餐廳推出自助餐買一送一優惠，人均只需$197，即可任食冰鎮海鮮、新加坡肉骨茶；「海鮮自助晚餐」歎即煮龍蝦、鮑魚，亦低至$755。

最新影片：

澳門上葡京酒店「自助山」3小時自助午餐

澳門上葡京酒店「自助山」餐廳供應8款人氣冷盤海 鮮、時令刺身與壽司卷物，還有的東南亞地道美食，包括新加坡肉骨茶、 馬來西亞沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等，更有多款中式佳餚及西式美饌。

澳門上葡京酒店「海鮮自助晚餐」

餐廳備有龍蝦、鮑魚和蜆等各種鮮活海鮮可供額外選購，客人可單選或購買海鮮套餐，並指定喜歡的烹調方式，如法式芝士焗、蒜蓉清蒸、椒鹽爆炒等，而海鮮套餐更可配搭啤酒、葡萄酒或香檳。客人還可加購一 系列特色飲品，包括新鮮椰青、精選餐酒和啤酒塔等。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

澳門上葡京酒店自助餐買一送一

澳門上葡京酒店「自助山」優惠詳情

預訂日期 ：2024年12月10日15：00至12月16日 2359

用餐日期：2024年12月11日至12月31日

地址：澳門上葡京3樓

【KKday 買一送一】自助午餐

用餐時間：12:00 – 15:00

優惠價：成人$394/2位，平均$197/位（原價 成人$449/位，小童$252/位）

*每位成人可免費帶同一位6歲或以下小童享用自助餐

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 88折】自助晚餐（包含現場即煮海鮮）

用餐時間：18:00 – 22:00

優惠價：

星期一至四 成人$755/位，小童$469/位（原價 成人$856/位，小童$433/位）

星期五至日 成人$845/位，小童$524/位（原價 成人$966/位，小童$483/位）

12月24至26、31日 成人$960/位，小童$587/位 （原價 成人$1,087/位，小童$604/位）

預訂連結：【KKday網站】

更多自助餐優惠報道：

親子自助餐優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一 $233起歎生蠔/生滾蟹粥/蒸新鮮龍蝦

親子自助餐優惠｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一 $209起任食生蠔/松葉蟹腳/芝士焗龍蝦

親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 $329起任食龍蝦/鱈場蟹腳/蠔皇鮑魚

親子自助餐｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二 $257起任食焗生蠔/即煮鮑魚/波士頓龍蝦

親子自助餐｜文華東方酒店自助餐突發買二送二 $489起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹腳

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】