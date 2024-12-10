  • 21°C
香港時間：20241210日 (二) 19:00

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拍打療法｜婦人患糖尿病拒打胰島素　接受大師「拍打療法」治療期間突猝死判決出爐

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

【糖尿病／胰島素／猝死／偏方】誤信偏方後果嚴重！美國一名推廣「拍打療法」華人大師肖宏馳，聲稱「拍到瘀可驅毒」，8年前因鼓勵一名71歲患糖尿病婦人拒絕接受胰島素注射，被指違反醫生對病人基本的救治義務，上周5（6日）被判監10年，外加5年緩刑觀察期。

最新影片

Healthy Life
Healthy Life｜冬天乾燥易爆拆 中醫師教煲滋潤湯水

綜合外媒及《The Guardian》報道，患有糖尿病的71歲英國婦女Danielle Carr-Gomm於2016年10月參加了肖宏馳為期一周的「靜修工作坊」。其兒子表示，母親生前因極為恐懼針頭，一直抗拒胰島素注射，因此接觸到「拍打療法」後便產生了極高的期望。

據法庭訴訟文件描述，Danielle當時曾明確告知肖宏馳自己患有糖尿病，且沒有接受胰島素注射，當時對方鼓勵地拍了拍她，表示「做得好」。不料工作坊第4日，Danielle卻突然虛弱倒如、口吐白沫，但場內人員卻無動於衷，表示這是康復反應，最終導致她不幸離世，而事後肖宏馳仍繼續帶領學員練習「拍打療法」，未見任何悔意。

點擊圖片放大
+8
+7

誤信偏方｜事發前1年曾致男童身亡 法官斥：對社會具有危險性

據了解，同類事件已非第一次發生，2015年時肖宏馳曾於澳洲鼓勵一對父母，給患糖尿病的孩子停止注射胰島素，導致一名6歲男孩身亡，被悉尼東寧地區法院判入獄10年，其中7年半不得假釋。

今次事件發生後，法官表示參與「拍打療法」的學員都尊稱肖宏馳為「大師」，而他對於Danielle亦應有相應的照顧義務，但卻在得知對方患有糖尿病時，支持她拒用胰島素，違反了醫生對病人基本的救治義務。加上肖宏馳在經歷2次類似事件後，仍一直推廣「拍打療法」，相信他仍然堅信療效，認為他出獄後仍可能會主動或默許鼓勵追隨者減少用藥，對社會具有危險性。

誤信偏方｜定罪後提交悔過書 辯護律師指其「真心想幫人」

肖宏馳目前將面臨合共15年刑期，他被定罪後，向法庭提交悔過書，稱自己過住「忽視了疾病的危險症狀，並過分強調藥物副作用，忽視了停藥的危險性。」承諾出獄後會在正規醫生監督下才推行療法。

他的辯護律師Charles Row KC指出，肖宏馳是兩個女兒的父親，現時已於監獄服刑7年零7個月，是一名心地善良的孔子追隨者，推廣療法並非為錢財，而是真心想幫助他人，只是因為對療法過於自信。

誤信偏方｜09年憑一本書爆紅 活動收費高昂

據了解，肖洪弛是湖北松滋人，2009年因一本名為《醫行天下》的圖書爆紅，初時於中國多地開設「拍打拉筋體驗營」，活動收費達2萬起跳（約21,454港元），最平一日班亦收費約900元（約966港元）。

糖尿病｜3招測試糖尿病

糖尿病於本港屬於相常普遍的慢性疾病，想了解自己是否患有糖尿病，本港家庭醫學專科冼嘉玲醫生表示一般人可以通過血液檢查，了解自己是否患上糖尿病，測試包括空腹血糖、糖化血紅素，亦可以進行口服葡萄糖耐量測試。

糖尿病｜醫生拆解糖尿病治療方法？

冼醫生解釋，糖尿病患者雖然目前無痊癒可能，但通過生活及藥物調節，病人仍可透過血糖控制，獲得有質量的生活。而關於糖尿病治療方法，則可分為藥物治療及非藥物治療2大類：

點擊圖片放大
+5
+4

預防糖尿病｜如何預防/控制糖尿病指數

冼醫生表示，病人或正常人，對於控制或預防糖尿病的方面都頗為相近，而高風險人士則要定期檢查，注意糖尿病風險：

點擊圖片放大
+8
+7

資料來源：The Guardian

相關內容

糖尿病｜糖尿病有樣睇？ 醫生揭3大外貌變化 5種徵兆要留神

減肥謬誤︱糖尿病男戒碳水化合物減肥反痛風纏身 醫生警告陷「2大風險」恐致命

減肥大作戰︱60歲名醫BMI超標自創1套飲食法 不捱餓減52磅降血糖逆轉早期糖尿病

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

糖尿病｜壓力過大慢性發炎易誘發糖尿病　醫生推薦紓壓2大妙方
11:32 2024/11/19
糖尿病｜壓力過大慢性發炎易誘發糖尿病　醫生推薦紓壓2大妙方
Healthy Life｜高糖食物恐增糖尿病風險？營養師拆解4大飲食重點　推薦1款懶人糖尿病餐單
18:29 2024/11/22
Healthy Life｜高糖食物恐增糖尿病風險？營養師拆解4大飲食重點　推薦1款懶人糖尿病餐單
糖尿病｜哈佛研究每周5份朱古力糖尿病風險可降21%　專家提醒：2條件不可少
18:12 2024/12/06
糖尿病｜哈佛研究每周5份朱古力糖尿病風險可降21%　專家提醒：2條件不可少

你可能感興趣

糖尿病｜壓力過大慢性發炎易誘發糖尿病　醫生推薦紓壓2大妙方
11:32 2024/11/19
糖尿病｜壓力過大慢性發炎易誘發糖尿病　醫生推薦紓壓2大妙方
Healthy Life｜高糖食物恐增糖尿病風險？營養師拆解4大飲食重點　推薦1款懶人糖尿病餐單
18:29 2024/11/22
Healthy Life｜高糖食物恐增糖尿病風險？營養師拆解4大飲食重點　推薦1款懶人糖尿病餐單
糖尿病｜哈佛研究每周5份朱古力糖尿病風險可降21%　專家提醒：2條件不可少
18:12 2024/12/06
糖尿病｜哈佛研究每周5份朱古力糖尿病風險可降21%　專家提醒：2條件不可少
健康問題 網絡熱話 治療 糖尿病 澳洲 英國

最高瀏覽

肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度