拍打療法｜婦人患糖尿病拒打胰島素　接受大師「拍打療法」治療期間突猝死判決出爐

【糖尿病／胰島素／猝死／偏方】誤信偏方後果嚴重！美國一名推廣「拍打療法」華人大師肖宏馳，聲稱「拍到瘀可驅毒」，8年前因鼓勵一名71歲患糖尿病婦人拒絕接受胰島素注射，被指違反醫生對病人基本的救治義務，上周5（6日）被判監10年，外加5年緩刑觀察期。

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綜合外媒及《The Guardian》報道，患有糖尿病的71歲英國婦女Danielle Carr-Gomm於2016年10月參加了肖宏馳為期一周的「靜修工作坊」。其兒子表示，母親生前因極為恐懼針頭，一直抗拒胰島素注射，因此接觸到「拍打療法」後便產生了極高的期望。

據法庭訴訟文件描述，Danielle當時曾明確告知肖宏馳自己患有糖尿病，且沒有接受胰島素注射，當時對方鼓勵地拍了拍她，表示「做得好」。不料工作坊第4日，Danielle卻突然虛弱倒如、口吐白沫，但場內人員卻無動於衷，表示這是康復反應，最終導致她不幸離世，而事後肖宏馳仍繼續帶領學員練習「拍打療法」，未見任何悔意。

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誤信偏方｜事發前1年曾致男童身亡 法官斥：對社會具有危險性

據了解，同類事件已非第一次發生，2015年時肖宏馳曾於澳洲鼓勵一對父母，給患糖尿病的孩子停止注射胰島素，導致一名6歲男孩身亡，被悉尼東寧地區法院判入獄10年，其中7年半不得假釋。

今次事件發生後，法官表示參與「拍打療法」的學員都尊稱肖宏馳為「大師」，而他對於Danielle亦應有相應的照顧義務，但卻在得知對方患有糖尿病時，支持她拒用胰島素，違反了醫生對病人基本的救治義務。加上肖宏馳在經歷2次類似事件後，仍一直推廣「拍打療法」，相信他仍然堅信療效，認為他出獄後仍可能會主動或默許鼓勵追隨者減少用藥，對社會具有危險性。

誤信偏方｜定罪後提交悔過書 辯護律師指其「真心想幫人」

肖宏馳目前將面臨合共15年刑期，他被定罪後，向法庭提交悔過書，稱自己過住「忽視了疾病的危險症狀，並過分強調藥物副作用，忽視了停藥的危險性。」承諾出獄後會在正規醫生監督下才推行療法。

他的辯護律師Charles Row KC指出，肖宏馳是兩個女兒的父親，現時已於監獄服刑7年零7個月，是一名心地善良的孔子追隨者，推廣療法並非為錢財，而是真心想幫助他人，只是因為對療法過於自信。

誤信偏方｜09年憑一本書爆紅 活動收費高昂

據了解，肖洪弛是湖北松滋人，2009年因一本名為《醫行天下》的圖書爆紅，初時於中國多地開設「拍打拉筋體驗營」，活動收費達2萬起跳（約21,454港元），最平一日班亦收費約900元（約966港元）。

糖尿病｜3招測試糖尿病

糖尿病於本港屬於相常普遍的慢性疾病，想了解自己是否患有糖尿病，本港家庭醫學專科冼嘉玲醫生表示一般人可以通過血液檢查，了解自己是否患上糖尿病，測試包括空腹血糖、糖化血紅素，亦可以進行口服葡萄糖耐量測試。

糖尿病｜醫生拆解糖尿病治療方法？

冼醫生解釋，糖尿病患者雖然目前無痊癒可能，但通過生活及藥物調節，病人仍可透過血糖控制，獲得有質量的生活。而關於糖尿病治療方法，則可分為藥物治療及非藥物治療2大類：

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預防糖尿病｜如何預防/控制糖尿病指數

冼醫生表示，病人或正常人，對於控制或預防糖尿病的方面都頗為相近，而高風險人士則要定期檢查，注意糖尿病風險：

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資料來源：The Guardian

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