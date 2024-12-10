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大熊貓安安可可｜全家探熊貓羅子溢以「市民」身份受訪　盤點星級被訪者劉青雲發哥齊講雞

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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羅子溢夫婦一家四口往海洋公園睇熊貓，羅子溢化身市民「羅先生」受訪。

【大熊貓安安可可/羅子溢/羅仲謙/羅先生】海洋公園兩隻大熊貓「安安」及「可可」月初跟市民正式見面，早前羅子溢夫婦一家四口去睇熊貓，40歲羅子溢更被網民發現接受內地電視台訪問，化身做「香港市民羅先生」講熊貓。

網民於小紅書上載羅子溢受訪的短片，「羅先生」更大讚「安安」及「可可」：

相比之前我睇嘅熊貓，𠵱對熊貓更加活潑、更加有活力。同埋今次好好彩，他們好主動，好近距離行到玻璃邊，小朋友肯定好開心、好興奮啦！

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市民羅先生｜楊茜堯讚老公厲害

其後楊茜堯（前名楊怡）於IG分享一家四口睇大熊貓的照片，當中有網民留言感謝「香港市民羅生羅太」，該網民寫道：「好高興你哋在為香港市民介紹下海鮮公園熊貓，國內市民好多謝你倆的，祝福你兩位好市民繼續發光發亮，掂呀」，楊茜堯回覆網民時也大讚老公：「羅生，我都覺得好厲害。」

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其實藝人跟普羅大眾一樣，私下都要逛街、買餸以及享受親子樂，除了羅子溢化身「市民羅先生」受訪，過往亦有藝人以「市民」身份受訪。

市民劉先生｜影帝街市買雞做節

2016年初新年前夕，劉青雲現身九龍城街市買餸，期間被記者截停訪問，青雲當時以市民「劉先生」身分受訪，他表示前來拿取已預訂的雞。當問及雞價時，青雲表示：「應該貴咗少少」，網民每逢新年也重Loop「影帝買雞」一幕。

市民周潤發｜貼地發哥多次受訪

周潤發跟青雲一樣同樣愛逛街市，某次發哥於雞檔前受訪，被問及食冰鮮雞與雪藏雞的分別。另外，發哥某次接受有線新聞訪問，被問及對單車道興建議題的睇法，意外成為「香港市民」的發哥說：「多啲人運動好呀！全城運動呀嘛，應該起多啲喎！」

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市民洪先生｜洪天明化身苦主受訪

2017年10月，洪天明原本飛往馬來西亞工作，由於受颱風影響，天明跟其他市民一樣滯留機場，太太周家蔚更帶同一對兒子來送機。

期間TVB新聞訪問天明時，畫面標示為「洪先生」，反之有線新聞同樣訪問洪天明，卻可以顯示天明全名。

市民王先生｜王嘉爾做街訪零偶包

網上曾曝光一段王嘉爾跟友人逛街偶遇街訪的片段，王嘉爾沒有一點偶像包袱，更化身熱心市民「王先生」接受訪問。

王嘉爾稱他們只是路過，看到這邊很熱鬧，所以就過來看看，期間記者問三人有沒有女朋友，王嘉爾和其中一位友人搖頭表示沒有。

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