遊樂場危機｜杏花邨遊樂場驚見「瀡滑梯加速器」　石春滾輪設計網民批危險

▲ 杏花邨公園增設「瀡滑梯加速器」，「石春」設計惹網民批好危險！

香港近年新建不少公園，玩樂設施逐漸多元，不過當中卻有令人一頭霧水的設計？近日有港男發現杏花邨遊樂場的滑梯上，加設了由多個滾輪組成的「瀡滑梯加速器」，其設計被事主形容「好似石春」，網民也指「睇到都痛」。

滑梯危機｜杏花邨公園增石春式「瀡滑梯加速器」

該名港男於Threads上載數張杏花邨遊樂場的滑梯照片，並留言「呢個瀡滑梯加速器，簡直係殺人，好似石春咁…」。從照片中可見，一道橙色小型滑梯的頂端，加設了一個由數十個滾輪組成的「瀡滑梯加速器」，相信是想利用滾輪，加快小朋友下滑的速度，從而增加玩樂感。

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滑梯危機｜網民指設計存危險性

不少網民認為該設計潛在危險，若小朋友沒有安全地使用滑梯，如爬上滑梯、轉身滑落等，則易因滑梯設計而受傷，「小朋友在滑梯跑上誤踏會出事」、「會捲到頭髮」、「好痛」、「見到都屁股痛」、「以為係穴位按摩」。

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