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假學歷｜內地母花75萬為女兒報讀港大1年後被退學　揭中介偽造IB成績索償214萬

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 44 分鐘前

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一名南京女生入讀港大一年後，因為被揭發以偽造文件申請入讀，而被退學。

【假學歷/港大假學歷】香港的大學最近接連爆出假學歷風波。一名來自南京的家長哭訴，透過一間升學中介花了共70萬人民幣（約75萬港元）為女兒成功報讀香港大學的文學士課程，但女兒月前卻收到學校通知因涉嫌偽造假學歷而被退學。消息為母女兩人帶來極大打擊，女兒更哭著說：「到尼姑庵去當尼姑！」

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假學歷入港大｜中介保證考入港澳知名大學

綜合內地媒體報道，該名家長姓李，她指出在2022年初時，參加了「南京索沃企業管理有限公司」的港澳留學推薦會，當時中介人員自稱都是從海外流學回來，並且掌握大量的國際名校資源，而當方更指可以為其女兒提供「度身訂造」的計劃、保證入讀港澳知名大學等，令李女士極之心動，而對方更保證「不成功不收費」，於是李女士便立即簽了合約並付了25萬元人民幣（約27萬港元）訂金。

在同年12月時，其女兒收到香港大學的文學士課程錄取通知，於是李女士便繳付45萬元人民幣（約48萬港元）的尾數，而女兒在2023年的9月便入讀港大。

假學歷入港大｜IB方面證實沒有涉事考生

到今年的10月時，李女士指女兒收到香港大學的電郵，稱懷疑其入學申請資料有問題，於是，李女士便在10月14日來到香港陪同女兒親身到港大了解，港大方面核實了女生的IB成績，指IB考試辦公室方面證實考生中並沒有該名女生，兩日後女生便收到港大的電郵確實被撤回學位，

我寫信通知你，大學已收到確鑿證據，證明你在申請文學宜課程時提交了偽造的IB成績單……你被錄取為文學士課程的通知已被撤回。

李女士傷心地指出，原來報讀港大時，升學中介偽造了女兒的國際高中學生身份與IB成績單，而李女士更無奈地指出並不知道是哪所的國際高中學校。

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假學歷入港大｜母指女兒能考上國內重點大學不需造假

收到消息的李女士頓感晴天霹靂，一家人及其女兒承受著極大的精神打擊及壓力，女兒更哭著說要去「當尼姑」。李女士指出女兒在內地成績不錯，她在2023年的高考文科成績考獲超過590分，要考上內地211院校（中國100所重點大學）也十分輕鬆，如果中介認為成績不夠報讀港大，應該如實相告，不應造假。此外，女兒更因事件而被耽誤了兩年光陰，損失重大。

假學歷入港大｜李女士求償214萬不果報警求助

有律師接受訪問指出，作為消費者的李女士若因商家隱瞞、虛構事實導致產生損失，便可提出有關購買服務金額3倍以內的賠償。李女士曾向中介理論，並要求賠償200萬元人民幣（約214萬港元），但中介只肯退還當初的70萬人民幣申請費便不了了之。為了討回公道，李女士已報警求助及向市場監督管理局反映事件，而相關的執法人員正對此事展開調查。

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