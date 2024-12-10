膀胱癌丨日本傳奇主播小倉智昭病逝終年77歲　受2大癌症夾擊切除膀胱仍堅持報新聞

▲ 曾主持早晨節目長達22年，小倉智昭病逝終年77歲。(網上圖片)

【日本／新聞主播／小倉智昭／腎臟癌／膀胱癌】日本資深新聞主播小倉智昭昨日（9日）在家病逝，享年77歲。小倉智昭曾為日本富士電視台主持早晨節目長達22年。而他最令人佩服是敬業態度，數年前即使他患上膀胱癌，接受膀胱切除手術後仍堅持緊守工作崗位，在前線報道新聞。

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綜合日本傳媒報道，自1999年小倉智昭便一直為富士電視台的晨間資訊節目《とくダネ！》（特別情報）擔任主播長達22年，他穩重而生動的解說報導亦一直深得觀眾喜愛。

2016年證實患上膀胱癌的小倉智昭，為抗癌曾進行多次手術；2018年病情惡化，他更不得不將膀胱全切除。惟令人佩服的是，儘管手術後，小倉智昭元氣大傷，他卻仍堅守崗位繼續報導新聞。直到2021年，由於節目《とくダネ！》需轉型，小倉智昭才正式告別22年的主播工作。不過，同年10月，膀胱癌惡化至4期，並且癌細胞還轉移到肺部；2023年，又被診斷出罹患腎臟癌，將左腎切除。

儘管一直受癌魔折磨，但小倉智昭仍然非常關心時事社會，不時在網上暢談對時局看法。小倉智昭最近一次受訪是在11月，他當時現身節目分享生活點滴，也對曾分居的妻子在其罹癌期間悉心照料深表感謝。

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小倉智昭除了擔當早晨節目主播外，過去亦曾與前日本天團「嵐」合作，於綜藝節目『嵐の宿題くん』合作無間。小倉曾被成員們稱為「小倉同學」儘管年齡有差距，但雙方也成為了好朋友，在彼此生日時互相贈送禮物。小倉曾指把「嵐」迄今為止發行的所有單曲和專輯都看過了，而且幾乎每年都會去聽音樂會。

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同場加映: 膀胱癌4大先兆

泌尿科醫師陳偉傑及羅詩修在《泌密會客室》早前曾呼籲大眾留意尿液狀態，當中種更是膀胱癌先兆，必須及早求醫治療。

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