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心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光

【詐騙／綁架／緬甸／創傷後遺症】防人之心不可無！高雄一名21歲女子在11月受閨蜜邀約免費遊泰國，不料一抵達曼谷機場就直接被綁架到緬甸園區。父親得知後心急如焚報警求助，直至事發1個月後成功營救女兒，透露她回台後慘留後遺症狀況。

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綜合台媒報道，被綁架的21歲王姓女子與30歲男友同住在高雄前金區，她在11月接受本是中學同學的葉姓長髮男閨密邀約，一同前往「泰國旅遊」。據住家監視器拍下畫面，11月6日下午3點多，王女先被葉男騎著電單車載回家，隨後上樓；僅過幾分鐘後，她就背著斜揹袋、一身輕便裝束與葉男閨蜜搭的士離去，並無携帶任何大型行李。

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抵達泰國機場即被綁架至緬甸 案情細節曝光

據了解，王女與葉男閨蜜一抵達曼谷機場就遭到控制，被當地人載走且不斷轉車，直到緬甸東部的「泰昌園區」。王女在過程中曾聯繫男友稱：

一直被轉車，前後都有人拿槍，跑不掉。

兩人的手機和護照後來均被沒收，就此之後音訊全無。直至11月7日，王女父親收到一封不明簡訊，告知其女兒人在泰國，被沒收護照和手機，必須支付7萬元美金才會放人。王父見狀立即報警求助，而在同一天，葉男的家屬也在收到同樣的勒索訊息後，向居住地警局報案。

事發1個月獲救回家 嚇慘罹後遺症

王父後續透過不同途徑求助營救女兒，最後王女在未付贖金狀況下幸運地被救回，於本月2日平安返回台灣；但同行的男閨蜜卻沒一起回來。王父透露，女兒稱兩人被帶到園區後就分開，不清楚對方下落。同時他又指出，當時是葉男騙女兒「免費」去泰國旅遊，還說是當天來回、已買好機票，「小孩傻傻不知道，以為真的就是去旅遊，才會沒帶行李被騙出國。」

此外，他還聽聞女兒回來後說「那邊」很恐怖，每天都過得精神緊綳：

因為怕被打，只得乖乖配合做詐騙。也有説駐唱歌手陳康岳（小翁立友）被軟禁園區，打到半死。另外還有三名被害人，至今仍困在園區。

王父續稱，由於女兒在園區飽受驚嚇，回家後仍驚魂未定、食不下嚥、時常恍惚；亦擔心女兒是否有被下藥或被打，將會帶去醫院檢查。目前，女兒仍在家持續休養。至於其男友在案件爆發後沒幾天，已搬離原本同居的租屋處。

經歷巨大威脅事件可能引發PTSD

目擊嚴重事故，即使自身並未直接受傷都可能引發急性壓力反應，甚至再演變為創傷後遺症（PTSD, Post-traumatic Stress Disorder）。據青山醫院資料，創傷後壓力症是一種焦慮症，此病症發生於一個人經歷過巨大的威脅性或災難性的事件，例如天災、嚴重的意外、目睹別人慘死，或親歷暴力罪案。

創傷後遺症的病徵，有可能於創傷事件發生後立即、數周後或數月後出現，但通常在事件發生後的6個月內出現。可引發創傷後壓力症風險因素如下：

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