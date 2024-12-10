親子好去處｜LEGO於12月辦免費「親子導賞團」　期間市民可到指定中心拼砌LEGO掛飾後捐贈

▲ 第一個導賞團於周日（12月1日）順利舉行，約30名家長及小朋友於社企「街坊帶路」導賞員的帶領下，遊走沙田區內多個地點。

聖誕節快到，LEGO® 香港推出首個「Build To Give」發放愛心親子社區導賞團，一連三個星期帶你遊走香港，深入認識同時回饋社區。第一個導賞團於周日（12月1日）順利舉行，約30名家長及小朋友於社企「街坊帶路」導賞員的帶領下，遊走沙田區內多個地點。最後到達小童群益會服務中心，拼砌心心並為社區送上節日喜悅。

最新影片推介︰

導賞團由沙田圍站出發，首站到達沙角邨。熟食亭，俗稱「冬菇亭」、曾是沙角邨內一大特色，小朋友們對「冬菇亭」的建築外型十分感興趣，亦讓不少參加導賞團的家長懷念昔日的人情味；接著，一眾參加者步行到曾大屋，導賞員向小朋友介紹昔日兒童讀書的地方，了解到私塾與現時學校的不同之處。

然後，導賞團亦走進沙田頭村，探索以前鄉村兒童休憩空間及玩意，再來到香港文化博物館。走進博物館內的兒童探知館，有居住沙田美林邨的小朋友表示：「好開心今次導賞團帶我到區內未曾去過的地方，例如曾大屋，讓我可以更認識自己的社區。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

來到沙田公園，參加者以兩個家庭為一組，讓小朋友一同合作，發揮天馬行空的創意，利用LEGO®顆粒拼砌出他們的「Dream Park」。拼砌期間，小朋友亦與身邊的組員分享交流：「我最鍾意的公園設施是滑梯，所以我希望公園有個超長滑梯，可以讓我一直玩。」

最後，導賞團於香港小童群益會服務中心作結。所有參加的家庭都利用創意拼砌心形掛飾，並掛上聖誕樹上，將歡樂傳播開去作為旅程的完結。

「Build To Give」發放愛心親子社區導賞團一連三個星期的周末（12月7日至21日），共有三條特別為家庭親子設計的導賞路線。參加者將會以步行形式，由小朋友的角度，遊覽香港、九龍及新界，了解各地區的變遷及玩樂故事。導賞團舉行期間，公眾亦可到位於油塘、上環及大圍的香港小童群益會賽馬會青少年綜合服務中心參與拼砌並捐贈LEGO® 心形掛飾，同時標示「#BuildToGive」並上傳至社交媒體，所有收集到的掛飾將全數捐贈社區的小朋友，在節日期間讓玩樂創意傳遞至不同的家庭。

LEGO®「Build To Give」發放愛心親子社區導賞團

日期：2024年12月7，8，14，15& 21日

路線：西環（12月7及21日）、觀塘（12月8及14日）及沙田（12月15日）

時間：約 2.5-3 小時

對象：家庭為單位（每個家庭之參與人數為一位家長連同一位4至12歲以下小朋友）

費用：免費（訂金$100，於行程結束後歸還）

報名連結: https://bitly.cx/EBf0

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】