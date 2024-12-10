整容風波｜南韓「最美第一夫人」 舊照流出超大對比　曾公開承認1部位動刀

▲ 南韓第一夫人金建希舊照流出，與現在的明星級外貌形成極大對比。

【南韓第一夫人/金建希/整容/醜聞】南韓總統尹錫悅的妻子金建希因擁有明星級美貌而被稱為「最美第一夫人」，不過近年深陷收受名牌手袋、炒股、介入選舉等一連串醜聞，亦有人挖出其舊照，發現與現在差異極大。

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綜合外媒報道，現年52歲的金建希出生於1972年，其外貌從丈夫尹錫悅還是總統候選人時便已備受關注，甚至還有粉絲為她成立後援會。她去年與女團BLACKPINK成員Rosé出席一場位於美國加州蘋果園區（Apple Park）的活動，從現場照片可見，儘管兩人相差25歲，但輾過半百的金建希與Rosé相比亦不遜色，令人驚艷。

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然而其過於亮麗的外型亦引來大量猜測及質疑，不少人認為她應該接受過整容手術，有網民挖出其「整容前」舊照，樣貌與如今韓劇明星般的美貌相差甚遠，更一度成為對手陣營抨擊的議題。南韓歌手安致煥曾在大選前不久發行新歌《長得像米高積遜的女人》，歌曲封面畫著一名身穿西裝、襯衫的女人，歌詞寫道「在貪圖甚麼呢？」等疑問句，語尾讀音與「建希」二字雷同，加上「長相換了好幾次的女人，名字也換了好幾次的女人」等歌詞，因此被認為是在影射第一夫人金建希整容、涉嫌炒股等爭議，諷刺意味相當濃厚。

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對此，尹錫悅當時選擇跳出來擁護妻子，表示：「妻子因為我的政治生涯遭受許多痛苦，包含公眾對她外貌的關注。」，又指安致煥等人的做法已經超越了言論自由保障的界限，激起了公眾「厭女」的情緒。

據韓媒「Korea Herald」報道，金建希在2008年改掉舊名「金明信」，也曾公開承認動過眼部整容手術，但對於其他可能的整形項目，目前亦僅限於網民的推測。而對於網民和國民力量黨部的「厭女」批評，安致煥就回應指該歌曲實際上是針對前南韓總統朴槿惠的「閨蜜門」事件主角崔順實所寫，希望國家不會再次陷入絕望的權威噩夢。

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