  • 21°C
香港時間：20241210日 (二) 19:01

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

整容風波｜南韓「最美第一夫人」 舊照流出超大對比　曾公開承認1部位動刀

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

南韓第一夫人金建希舊照流出，與現在的明星級外貌形成極大對比。

【南韓第一夫人/金建希/整容/醜聞】南韓總統尹錫悅的妻子金建希因擁有明星級美貌而被稱為「最美第一夫人」，不過近年深陷收受名牌手袋、炒股、介入選舉等一連串醜聞，亦有人挖出其舊照，發現與現在差異極大。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜冬天乾燥易爆拆 中醫師教煲滋潤湯水

綜合外媒報道，現年52歲的金建希出生於1972年，其外貌從丈夫尹錫悅還是總統候選人時便已備受關注，甚至還有粉絲為她成立後援會。她去年與女團BLACKPINK成員Rosé出席一場位於美國加州蘋果園區（Apple Park）的活動，從現場照片可見，儘管兩人相差25歲，但輾過半百的金建希與Rosé相比亦不遜色，令人驚艷。

點擊圖片放大
+9
+8

然而其過於亮麗的外型亦引來大量猜測及質疑，不少人認為她應該接受過整容手術，有網民挖出其「整容前」舊照，樣貌與如今韓劇明星般的美貌相差甚遠，更一度成為對手陣營抨擊的議題。南韓歌手安致煥曾在大選前不久發行新歌《長得像米高積遜的女人》，歌曲封面畫著一名身穿西裝、襯衫的女人，歌詞寫道「在貪圖甚麼呢？」等疑問句，語尾讀音與「建希」二字雷同，加上「長相換了好幾次的女人，名字也換了好幾次的女人」等歌詞，因此被認為是在影射第一夫人金建希整容、涉嫌炒股等爭議，諷刺意味相當濃厚。

點擊圖片放大
+10
+9

對此，尹錫悅當時選擇跳出來擁護妻子，表示：「妻子因為我的政治生涯遭受許多痛苦，包含公眾對她外貌的關注。」，又指安致煥等人的做法已經超越了言論自由保障的界限，激起了公眾「厭女」的情緒。

據韓媒「Korea Herald」報道，金建希在2008年改掉舊名「金明信」，也曾公開承認動過眼部整容手術，但對於其他可能的整形項目，目前亦僅限於網民的推測。而對於網民和國民力量黨部的「厭女」批評，安致煥就回應指該歌曲實際上是針對前南韓總統朴槿惠的「閨蜜門」事件主角崔順實所寫，希望國家不會再次陷入絕望的權威噩夢。

更多相關報道：

整容風險｜24小時馬拉松式整容　女子接受全身6個整容手術突暈倒肺動脈栓塞亡

整容風險｜24歲法男花萬元移植鬍鬚慘毀容3個月不敵痛苦輕生亡　揭整形醫生無牌真身竟是這職業

抽脂風險丨女子首爾整容抽脂失敗　下巴驚現2個洞動脈出血險死

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

整容惹禍丨貪靚女子花¥2萬割雙眼皮慘變「Pepe蛙」　雙眼皮寬度達12mm
12:45 2024/08/30
整容惹禍丨貪靚女子花¥2萬割雙眼皮慘變「Pepe蛙」　雙眼皮寬度達12mm
恐怖整容︱女子花3萬割雙眼皮　眼球眼角竟被縫一起後續超慘
13:15 2024/08/21
恐怖整容︱女子花3萬割雙眼皮　眼球眼角竟被縫一起後續超慘
整容失敗｜削骨瘦面後極速衰老　一原因「斷崖式崩塌」法令紋下垂　29歲女牙齦萎縮現3大後遺症
08:00 2024/02/16
整容失敗｜削骨瘦面後極速衰老　一原因「斷崖式崩塌」法令紋下垂　29歲女牙齦萎縮現3大後遺症

你可能感興趣

整容惹禍丨貪靚女子花¥2萬割雙眼皮慘變「Pepe蛙」　雙眼皮寬度達12mm
12:45 2024/08/30
整容惹禍丨貪靚女子花¥2萬割雙眼皮慘變「Pepe蛙」　雙眼皮寬度達12mm
恐怖整容︱女子花3萬割雙眼皮　眼球眼角竟被縫一起後續超慘
13:15 2024/08/21
恐怖整容︱女子花3萬割雙眼皮　眼球眼角竟被縫一起後續超慘
整容失敗｜削骨瘦面後極速衰老　一原因「斷崖式崩塌」法令紋下垂　29歲女牙齦萎縮現3大後遺症
08:00 2024/02/16
整容失敗｜削骨瘦面後極速衰老　一原因「斷崖式崩塌」法令紋下垂　29歲女牙齦萎縮現3大後遺症
健康問題 網絡熱話 尹錫悅 醜聞 整容 南韓

最高瀏覽

肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
肺腺癌丨66歲女星抗癌5年疑肺腺癌再復發　肝長惡性腫瘤急速擴散和疾病競賽：我賭輸了
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
咖啡護肝｜研究揭每天3杯咖啡　護肝兼逆轉脂肪肝　醫生推薦1時間前飲燃脂+17%【附營養師推薦7款低卡即溶咖啡】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
肺癌｜不吸煙卻患肺癌　醫生揭「1種常見家電」竟是隱形致癌殺手　安全使用關鍵位曝光【附肺癌高危因素＋症狀】
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
養生秘訣｜88歲名醫分享4大養生秘訣　必吃3種食物30年沒感冒1食物更令頭髮變黑
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度
校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度