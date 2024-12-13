飲茶養生｜抹茶 VS 綠茶營養大比拼　抹茶完勝抗氧化強10倍　醫生：忌1飲法恐削弱功效【附抹茶綠茶好處＋功效一覽】

【抹茶／綠茶／提神／防癌／抗氧化】抹茶和綠茶有甚麼分別？近日有台灣醫生指出，抹茶比起綠茶對身體有更大益處，當中抹茶的抗氧化功效完勝綠茶超過10倍。醫生亦就此提出飲用建議，切忌加入兩物一起沖泡，恐怕會削弱茶葉的功效。

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抹茶綠茶大比拼｜抹茶比綠茶更營養豐富

台灣家醫科醫生李思賢在其個人網站發文，分別分享關於抹茶和綠茶的營養成分，兩種茶會較推薦抹茶，皆因營養價值比起綠茶更高，是綠茶中最營養豐富的一種。李思賢指出，營養成分差距最主要的分別在於兩種茶沖泡的方式，抹茶將整片茶葉磨成粉末後直接飲用，而綠茶則用茶葉泡水。

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抹茶綠茶大比拼｜3大營養元素 安神放鬆提升專注力

營養成分方面，抹茶和綠茶同樣含有兒茶素、茶胺酸和咖啡因，以200毫升的茶飲為例，抹茶的茶胺酸含量是綠茶的10倍以上，其次是兒茶素含量亦是綠茶的數倍以上。李思賢補充，雖然抹茶的咖啡因（Caffeine）含量較高，每杯含約64毫克的咖啡因，等同於綠茶的2倍，但茶胺酸能有效平衡咖啡因對神經系統的刺激，繼而提供溫和持久的提神效果。他續指，甚至連日本僧侶在冥想前常飲用抹茶，以幫助集中精神；平日飲用亦有助提升記憶力和專注力，紓解壓力放鬆心情。

抹茶綠茶大比拼｜抗氧化之王 超過綠茶10倍以上

抹茶堪稱抗氧化之冠，其中一種強效抗氧化劑（表沒食子兒茶素沒食子酸酯）含量比一般綠茶高出10倍以上，能夠減少體內發炎，幫助維持血管健康和促進細胞修復。

抹茶綠茶大比拼｜每天上限2杯 椰奶代替牛奶或糖保留最大營養

李思賢提醒，抹茶含有較高的咖啡因和其他活性物質，建議每日飲用量不超過兩杯（約400毫升）。咖啡因對於不同人有不同影響，過量飲用會導致心悸或失眠。若然怕攝取過量咖啡因影響晚間睡眠，可以在2點前飲用完畢。另外，抹茶茶葉可能吸收了很多來自於土壤的污染物，磨碎飲用有可能會攝取重金屬和農藥，故此選擇有機抹茶能夠降低風險。

不論飲用綠茶或抹茶，盡量避免加入糖或牛奶，以免削弱抹茶本身的健康益處。如果喜歡喝抹茶拿鐵，可以選用椰奶，避免破壞茶葉的營養價值。

綠茶可以防癌減肥 2類人士不宜過量飲用

綠茶方面，過往有研究指出綠茶有防癌功效，如乳癌或前列腺癌；提升情緒和認知表現，降低阿茲海默病和帕金森病的風險；促進新陳代謝，有助減肥。對於癌症病人來說，適量飲用綠茶亦能夠促進身體細胞復原，尤其是建議肺癌、卵巢癌、胃癌和胰腺癌患者可以多喝；綠茶亦有助降低患2型糖尿病和心臟病的風險，繼而改善口腔健康。

不過，李思賢亦提醒就算綠茶對身體有益，亦不宜喝太多，建議每天飲用3至5杯綠茶（每杯約240毫升），而 孕婦每日咖啡因攝入量不應超過300毫克。有缺鐵風險的人應該在兩餐之間飲用綠茶，避免飯後立即飲用。

抹茶綠茶大比拼｜抹茶8大好處

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中表示，抹茶富含兒茶素、茶多酚，既可有助降低血壓和膽固醇，預防動脈硬化、血栓等等維持心血管健康。有日本研究團隊發現，每天攝取2克的抹茶粉，有抑制認知衰退的效果，抹茶有8大好處如下：

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抹茶綠茶大比拼｜抹茶5大功效

來自日本的研究團隊8月30日在國際期刊《PLOS ONE》發表研究，指出天然抹茶功效甚多，除了改善認知能力外，適量飲用還對人體健康帶來以下好處：

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