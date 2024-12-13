  • 20°C
香港時間：20241213日 (五) 15:03

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲茶養生｜抹茶 VS 綠茶營養大比拼　抹茶完勝抗氧化強10倍　醫生：忌1飲法恐削弱功效【附抹茶綠茶好處＋功效一覽】

保健美顏

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

【抹茶／綠茶／提神／防癌／抗氧化】抹茶和綠茶有甚麼分別？近日有台灣醫生指出，抹茶比起綠茶對身體有更大益處，當中抹茶的抗氧化功效完勝綠茶超過10倍。醫生亦就此提出飲用建議，切忌加入兩物一起沖泡，恐怕會削弱茶葉的功效。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜狂食生蠔提升生育能力？ 中醫教5招成功造人+助孕食療

抹茶綠茶大比拼｜抹茶比綠茶更營養豐富

台灣家醫科醫生李思賢在其個人網站發文，分別分享關於抹茶綠茶的營養成分，兩種茶會較推薦抹茶，皆因營養價值比起綠茶更高，是綠茶中最營養豐富的一種。李思賢指出，營養成分差距最主要的分別在於兩種茶沖泡的方式，抹茶將整片茶葉磨成粉末後直接飲用，而綠茶則用茶葉泡水。

點擊圖片放大
+6
+5

抹茶綠茶大比拼｜3大營養元素 安神放鬆提升專注力

營養成分方面，抹茶和綠茶同樣含有兒茶素、茶胺酸和咖啡因，以200毫升的茶飲為例，抹茶的茶胺酸含量是綠茶的10倍以上，其次是兒茶素含量亦是綠茶的數倍以上。李思賢補充，雖然抹茶的咖啡因（Caffeine）含量較高，每杯含約64毫克的咖啡因，等同於綠茶的2倍，但茶胺酸能有效平衡咖啡因對神經系統的刺激，繼而提供溫和持久的提神效果。他續指，甚至連日本僧侶在冥想前常飲用抹茶，以幫助集中精神；平日飲用亦有助提升記憶力和專注力，紓解壓力放鬆心情。

抹茶綠茶大比拼｜抗氧化之王 超過綠茶10倍以上

抹茶堪稱抗氧化之冠，其中一種強效抗氧化劑（表沒食子兒茶素沒食子酸酯）含量比一般綠茶高出10倍以上，能夠減少體內發炎，幫助維持血管健康和促進細胞修復。

抹茶綠茶大比拼｜每天上限2杯 椰奶代替牛奶或糖保留最大營養

李思賢提醒，抹茶含有較高的咖啡因和其他活性物質，建議每日飲用量不超過兩杯（約400毫升）。咖啡因對於不同人有不同影響，過量飲用會導致心悸或失眠。若然怕攝取過量咖啡因影響晚間睡眠，可以在2點前飲用完畢。另外，抹茶茶葉可能吸收了很多來自於土壤的污染物，磨碎飲用有可能會攝取重金屬和農藥，故此選擇有機抹茶能夠降低風險。

不論飲用綠茶或抹茶，盡量避免加入糖或牛奶，以免削弱抹茶本身的健康益處。如果喜歡喝抹茶拿鐵，可以選用椰奶，避免破壞茶葉的營養價值。

綠茶可以防癌減肥 2類人士不宜過量飲用

綠茶方面，過往有研究指出綠茶有防癌功效，如乳癌或前列腺癌；提升情緒和認知表現，降低阿茲海默病和帕金森病的風險；促進新陳代謝，有助減肥。對於癌症病人來說，適量飲用綠茶亦能夠促進身體細胞復原，尤其是建議肺癌、卵巢癌、胃癌和胰腺癌患者可以多喝；綠茶亦有助降低患2型糖尿病和心臟病的風險，繼而改善口腔健康。

不過，李思賢亦提醒就算綠茶對身體有益，亦不宜喝太多，建議每天飲用3至5杯綠茶（每杯約240毫升），而孕婦每日咖啡因攝入量不應超過300毫克。有缺鐵風險的人應該在兩餐之間飲用綠茶，避免飯後立即飲用。

抹茶綠茶大比拼｜抹茶8大好處

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中表示，抹茶富含兒茶素、茶多酚，既可有助降低血壓和膽固醇，預防動脈硬化、血栓等等維持心血管健康。有日本研究團隊發現，每天攝取2克的抹茶粉，有抑制認知衰退的效果，抹茶有8大好處如下：

點擊圖片放大
+8
+7

抹茶綠茶大比拼｜抹茶5大功效

來自日本的研究團隊8月30日在國際期刊《PLOS ONE》發表研究，指出天然抹茶功效甚多，除了改善認知能力外，適量飲用還對人體健康帶來以下好處：

點擊圖片放大
+6
+5

相關文章：

抹茶功效丨營養師大推1款茶比綠茶更健康 防胃癌護心血管抗氧化兼燃脂

腦退化｜99名長者實測1種茶比綠茶更優 每日飲1杯可防腦退化揭5大功效更防癌防中風

飲茶養生｜日本研究揭每日飲綠茶或焙茶 或有助提升腦力+心理健康

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

抗氧化食物排行榜 黑朱古力高綠茶16倍
11:16 2017/01/12
抗氧化食物排行榜 黑朱古力高綠茶16倍
上班族3杯必飲健康茶療　玫瑰綠茶養顏安睡
17:12 2017/08/29
上班族3杯必飲健康茶療　玫瑰綠茶養顏安睡
綠茶最強抗氧化　高永文：胃差應少飲綠茶
19:05 2018/01/04
綠茶最強抗氧化　高永文：胃差應少飲綠茶
【劍橋研究】每星期飲4次綠茶烏龍茶黑茶　 有效預防大腦退化
17:27 2019/09/18
【劍橋研究】每星期飲4次綠茶烏龍茶黑茶　 有效預防大腦退化
【活得健康啲】白茶綠茶黑茶6大茶類功效　TEA WG茶藝師：忌用100度沸水沖泡
10:58 2022/01/17
【活得健康啲】白茶綠茶黑茶6大茶類功效　TEA WG茶藝師：忌用100度沸水沖泡
【茶葉功效】熱底人士宜飲白茶+綠茶+黃茶　不同茶葉功效大公開
14:07 2020/10/09
【茶葉功效】熱底人士宜飲白茶+綠茶+黃茶　不同茶葉功效大公開

你可能感興趣

抗氧化食物排行榜 黑朱古力高綠茶16倍
11:16 2017/01/12
抗氧化食物排行榜 黑朱古力高綠茶16倍
上班族3杯必飲健康茶療　玫瑰綠茶養顏安睡
17:12 2017/08/29
上班族3杯必飲健康茶療　玫瑰綠茶養顏安睡
綠茶最強抗氧化　高永文：胃差應少飲綠茶
19:05 2018/01/04
綠茶最強抗氧化　高永文：胃差應少飲綠茶
健康問題 健康養生 癌症 失眠 認知障礙症 養生 膽固醇

最高瀏覽

女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分
女神有喜︱與富二代閃婚兩個月後宣布有喜　《3日2夜》女神：解鎖人生新身分
元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
元朗學童墮斃｜元朗男童小學內墮斃　父稱兒生前遭三教師訓示　將去信促教育局徹查
屯門醫院丨歷人工受孕辛苦懷胎41週　33歲孕婦入院胎死腹中一度留ICU　準爸爸：唔會再信屯門醫院
屯門醫院丨歷人工受孕辛苦懷胎41週　33歲孕婦入院胎死腹中一度留ICU　準爸爸：唔會再信屯門醫院
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
心肌梗塞｜老公鼻鼾聲突消失　雙唇發紫患急性心梗險死　幸老婆通宵煲劇救回一命【附心肌梗塞7大徵狀】
急症室最長等候時間（12月13日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月13日 時間12:05）