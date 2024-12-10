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三代同堂｜陳智燊罕有三代同堂拍片全程曬英語　傳統爺爺大談湊仔經暗示會體罰

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 44 分鐘前

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陳智燊轉型KOL罕有三代同堂現身，傳統爺爺全程曬英語分享湊仔心得，並暗示會體罰。

【陳智燊/宋熙年/星二代/KOL/育兒資訊】前TVB藝人陳智燊（Jason）與華姐冠軍老婆宋熙年（Sarah）婚後育有兩子，兩夫妻即使已離開TVB，但他們經營的YouTube頻道吸引了不少粉絲，近期更在社交平台上分享了三代同堂溫馨互動影片，爺爺更以英語分享湊仔心得，並暗示會體罰。

最新影片︰

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陳智燊宋熙年｜罕有三代同堂拍片

將滿47歲的陳智燊，與細8年的2007年華姐冠軍宋熙年結婚8年，二人育有兩子陳裕炘（Damon）及陳昆佑（Jamie）。雖然兩夫妻已離巢TVB，以夫妻二人轉型KOL密密拍片，成功吸納一批粉絲。陳智燊近日拍片放到IG，罕有見陳爸爸現身，更三代同堂出鏡相當溫馨。

陳智燊宋熙年｜傳統大男人父親

在最新IG影片中，陳智燊父親也參與其中，影片中三代人的互動引發不少笑蛋。陳爸爸在影片中自稱是一位「傳統的父親」，拎住雞毛掃扮惡，暗示會對孩子體罰，雖然全程以英語交流，但與孫子的互動卻充滿了幽默感。陳爸爸又提到自己從不誇獎孩子，並且未曾換過尿片，讓人感受到即使在傳統觀念中，也感受到家庭的溫暖和愛。

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陳智燊宋熙年｜從不對兒子做肉麻事

影片中，陳智燊與父親互動時，陳爸爸不斷用幽默的語氣調侃自己的兒子，甚至對孫子說：「你爸爸很醜」，令到小孩學他重複這句話，讓陳智燊與爸爸哭笑不得。

陳爸爸還拿起尿片，表示自己從未換過，並強調自己擁有「最終決定權」，叫孫仔聽他說話，卻遭到孫子拒絕：「No！」，這一幕讓人忍不住發笑。陳爸爸其後問：「What is love？」見到兒子陳智燊抱住囝囝瘋狂錫面時，陳爸爸露出一臉嫌棄，似是不明白兩父子的親密交流。

陳智燊宋熙年｜網友力讚爺爺可愛

陳智燊在影片下留言︰「好傳統的爺爺，你們很想爺爺嘛」！他表示爸爸會跟他拍攝一些搞笑有趣的影片，更指爸爸是個脾氣暴躁的人，不要講他的壞話。網民睇完影片後留言：「看三代人的互動，可以了解爺爺一點都不traditional，還很有愛」、「這位爺爺盡秀『英式幽默』，童心未泯」、「爺爺好可愛，還有愛，一點不像傳統的爺爺」等。

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