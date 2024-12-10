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行李箱推薦｜消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱　MUJI評分更勝名牌RIMOWA

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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消委會及《LDK》推薦12款高分耐用行李箱，MUJI評分更勝名牌RIMOWA。

聖誕、新年長假期是一家大細出遊的旺季，行李箱作為旅遊必備用品，當然要仔細挑選。本港消委會及日本消費雜誌《LDK》測試共27款行李箱，TOPick整合12款高分行李箱名單，MUJI無印良品等熱門品牌都有上榜，評分更勝RIMOWA，即睇詳情！

最新影片：

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校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

行李箱推薦｜消委會測試行李箱耐用防水性能

消委會曾測試15款中型硬身行李箱，高度約24吋至28吋，屬於寄艙行李類別，全部配備可供海關人員以保安鑰匙打開檢查的TSA密碼鎖，外殼均由膠料製造，重量約由2.5千克至6.2千克，售價$730至$8,200，相差逾10倍。

消委會模擬行李箱日常使用情況，以10個測試項目，包括耐跌撞、耐壓、手挽及拉桿的提放、上下搖晃、拉桿的伸縮、路面行走、樓梯拖行、喼鎖及拉鏈的循環開合、灑水等全面比較各樣本的耐用程度，以及防水性能。另外亦檢測了手挽與拉桿手柄可接觸部分的物料中的塑化劑和PAHs含量。

消委會｜消委會測試15款行李箱　6款最高分耐用更勝RIMOWA

行李箱推薦｜消委會6款4星或以上行李箱

TOPick根據消委會測試結果，整理出6款總評4星或以上的行李箱名單，點擊下圖即看詳細資料：

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行李箱推薦｜日本《LDK》評測12款行李箱

日本雜誌《LDK》搜羅12款行李箱，所有樣本均為中等尺寸（50至75升），適合最多4至5晚的旅行使用。測試比較8大指標，包括易用度、耐用性、防水度等並根據綜合評分整理出推薦排名。

靚媽精明眼｜日本《LDK》評測12款行李箱　第一名多功能耐用易收納平過MUJI

行李箱推薦｜日本《LDK》6款A級行李箱

在12款行李箱中，有6款獲評為A級，點擊下圖查看名單及測試結果：

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行李箱推薦｜日本《LDK》其餘行李箱測試結果

以下為其餘6款行李箱測試結果及評分，點擊下圖查看詳情：

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行李箱推薦｜冠軍行李箱堅固耐用功能齊全

在本次測試中，日本品牌Innovator的「INV155」被選為最值得購買的產品。《LDK》指這款行李箱設有前袋隔板，可以直接存取內籠的物品，而且底部設有手柄，平放行李箱時也可以輕鬆握住。認為腳輪移動平穩，機身堅固耐用且功能齊全。

同場加映：台灣消基會6款高性價比行李箱

靚媽精明眼｜台灣消基會檢測行李箱4成不合格　推介6款高性價比耐用名單

台灣經濟部標準檢驗局與消基會合作，今年2月在市面隨機購買10件不同廠牌型號之行李箱，進行評估檢測。TOPick根據測試結果，整合6款高質、耐用行李箱名單，供大家參考。點擊下圖查看詳情：

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同場加映：執行李必睇旅行清單Checklist 

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更多食品/日用品/廚具/消委會測試報道：

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